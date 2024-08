News Milan, la UEFA stanga Morata: arriva la squalifica per lo spagnolo

Stangata per Alvaro Morata. A pochi giorni dal suo approdo in rossonero, previsto per sabato, la UEFA ha squalificato l’attaccante spagnolo.

Il Milan ritorna in Italia dopo aver compiuto un “bagno” di consapevolezza negli Stati Uniti. La tournée americana ha dato ottime indicazioni a Paulo Fonseca. Le tre vittorie su tre (di cui una maturata dopo i calci di rigore) contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona sono un’iniezione di fiducia per l’ambiente e soprattutto per i giovani talenti del Diavolo. A seguito dell’ultimo match contro i blaugrana il tecnico portoghese ha alzato l’asticella fissandola all’obiettivo scudetto.

I rossoneri al momento partono dietro i “cugini” dell’Inter, ma con qualche acquisto mirato si può ridurre il gap. Il tutto senza dimenticare che Fonseca deve ancora inserire negli schemi Alvaro Morata. Il neo campione d’Europa sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di immergersi nella terza avventura in Italia.

Venerdì l’attaccante si presenterà alla stampa, il giorno successivo sarà la volta del primo allenamento a Milanello. A tre giorni dal suo approdo a Milano, però, è arrivata la stangata dalla UEFA, che ha squalificato Morata e Rodri per un turno a causa del coro “Gibilterra è spagnola” cantato nel corso dei festeggiamenti post Europeo delle Furie Rosse.

Milan, Morata squalificato: lo spagnolo accusato per i cori contro Gibilterra

Di seguito il comunicato della UEFA:

“Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso di sospendere il giocatore della Real Federación Española de Fútbol, Álvaro Morata, per la prossima partita (1) di competizione della rappresentativa UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di condotta decente, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver discreditato il calcio e in particolare la UEFA.”

Alvaro dovrà quindi scontare la squalifica con la Spagna e non con il Milan. Il classe 1992 non potrà quindi disputare l’esordio in Nations League della Nazionale di De La Fuente contro la Serbia. Ciò non condizionerà quindi alcuna presenza con i rossoneri. Stesso destino anche per Rodri, la cui squalifica di una giornata non avrà ripercussioni nell’inizio di stagione con il suo Manchester City.

Morata è pronto ad abbracciare il popolo milanista. Il post pubblicato ieri su Instagram è il segno di un’attesa palpabile da parte dell’attaccante, che dopo esser salito sul tetto Europa non vede l’ora di essere protagonista nel club che l’Europa ce l’ha nel DNA.