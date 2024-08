News Milan, nuovo colpo in entrata: firma in arrivo, Ibrahimovic scatenato

È in definizione un nuovo colpo in entrata per il Milan. La dirigenza rossonera ingaggia un nuovo calciatore. L’ufficialità è attesa a stretto giro.

C’è ancora qualcosa da sistemare da qui alla notte tra il 30 e il 31 agosto, che metterà fine al calciomercato estivo. Il grosso è già stato fatto in casa Milan ma, come specificato pochi giorni fa sia da Zlatan Ibrahimovic sia da Giorgio Furlani, tutto può accadere prima del gong. I quattro colpi messi in cascina (Emerson Royal, Pavlovic, Morata e Fofana) potrebbero essere seguiti da un innesto in mezzo al campo. Prima di tutto vanno sistemati gli esuberi nel reparto in questione.

Rimangono con le valigie pronte Yacine Adli e Tommaso Pobega, oltre a Ismael Bennacer. Nessuno dei tre, allo stato attuale, pare intenzionato a lasciare Milano. Va però trovata la soluzione migliore per tutti. In Arabia Saudita ci sono stati vari sondaggi per i due (quasi) connazionali. Nessun club ha però ancora affondato. Sull’ex Torino ci sono ancora sirene in Serie A. Ultima a bussare alla porta è il Bologna di Vincenzo Italiano.

Nel frattempo, una new entry in casa rossonera ha attraversato l’asse Bologna-Milano. Come riporta il “Corriere dello Sport, il Diavolo si è aggiudicato il cartellino del giovane Demirel Hodzic.

Milan, preso il giovane Hodzic dal Bologna: i dettagli

Un altro talento è in arrivo dalle parti di Milanello. Manca solo la firma sul contratto per il centrocampista nato in Svezia e con doppia nazionalità (svedese e bosniaca), che si trasferisce dalla squadra al Milan per una cifra pari a 300 mila euro. Il classe 2005, che nella stagione passata ha disputato 30 presenze nel campionato Primavera con i rossoblù, si unirà per il momento al Milan Futuro di Daniele Bonera.

Da valutare se Hodzic sarà arruolato per la prima, storica uscita in campionato della rappresentativa under 23 rossonera contro la Virtus Entella, in programma per domenica sera alle 20.45 al “Comunale” di Chiavari. Non è da escludere la possibilità che il talentino venga richiamato anche da Paulo Fonseca in prima squadra, che tuttavia al momento necessita di un profilo più pronto. La zona mediana va ancora rinsaldata.

E allora tutto su Silvano Vos. Il Milan conta di chiudere a breve per il 19enne talento dell’Ajax, coetaneo di Hodzic ma già stabilmente tra i “grandi” dei lancieri da un paio di primavere. E un occhio va sempre puntato a Manu Konè del Monchengladbach. Insomma, attenzione a questi ultimi giorni di mercato, che potrebbero regalare la ciliegina sulla torta nella campagna acquisti di via Aldo Rossi.