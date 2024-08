News Milan, operazione riuscita per Florenzi: quando può rientrare

Nessun problema nell’operazione a cui si è sottoposto Alessandro Florenzi dopo l’infortunio al ginocchio. Il Milan fissa la data del rientro.

Le prime amichevoli stagionali, oltre a mandare dei buoni segnali per quanto fatto vedere dal Milan in campo contro Manchester City e Real Madrid, hanno anche portato con loro un grave infortunio ad Alessandro Florenzi. L’ex Roma, infatti, ha subito la rottura del menisco durante l’amichevole contro i Citizens di Pep Guardiola e dovrà stare ai box per molto tempo. In queste ore, intanto, il giocatore si è sottoposto ad una delicata operazione.

L’operazione, eseguita a Milano dal dottor Roberto Pozzoni presso l’ospedale Galeazzi S. Ambrogio, è perfettamente riuscita. Ora il rossonero è atteso da una lunga riabilitazione con l’obiettivo di poter tornare a completa disposizione nel minor tempo possibile. Intanto si prova già ad ipotizzare quando potrebbe avvenire il suo ritorno in campo.

Florenzi, operazione riuscita: in campo nel 2025

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, i tempi di recupero di Florenzi non potranno ovviamente essere molto brevi. La sensazione è che il suo ritorno in campo si possa verificare solo nel 2025 inoltrato con almeno 5/6 mesi di stop. Si tratta senza dubbio di una grana non da poco per Paulo Fonseca, con il Milan che non si è fatto però trovare impreparato e sembra già aver rimediato buttandosi sul mercato.

Dopo il grave infortunio di Florenzi, infatti, la dirigenza rossonera ha schiacciato il piede sull’acceleratore e ha praticamente trovato l’accordo per portare a Milano il brasiliano Emerson Royal. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca, ma l’intesa con il Tottenham sembra ormai trovata sulla base di un accordo da circa 17 milioni di euro. Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma nella prossima settimana il giocatore potrebbe già unirsi al suo nuovo club.

Innesto decisamente importante per i Rossoneri, che ora potranno contare sia su capitan Davide Calabria (il cui rinnovo resta ancora in bilico) che sul terzino brasiliano. Nei pensieri della dirigenza c’era già l’acquisto di un altro terzino destro, ma il lungo stop di Florenzi ha senza dubbio accelerato le cose, con il Milan che ha chiuso nel minor tempo possibile per Emerson Royal. Dopo l’arrivo del brasiliano, l’attenzione sarà poi rivolta al centrocampo e all’attacco, ma non ci si può di certo lamentare del lavoro che sta svolgendo la società, soprattutto nelle ultime settimane.