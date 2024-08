News Milan, Pavlovic si presenta: dichiarazioni da brividi sui tifosi rossoneri

Strahinja Pavlovic si è già inserito alla grande nel mondo Milan. Il difensore ha rilasciato la prima intervista in rossonero lanciando un messaggio ai tifosi.

Manca ancora qualcosa a questo Milan. Il calciomercato ha portato l’attaccante, Alvaro Morata, e un difensore, Strahinja Pavlovic. Va ancora sbloccata la situazione legata al centrocampista, con Fofana in pole ma non è ancora stato piazzato l’affondo definitivo. Serve inoltre un altro centravanti a Fonseca, assieme ad un esterno e ad un portiere di riserva visto l’infortunio di Sportiello.

Malgrado lo scacchiere non sia ancora completo, le prime uscite hanno dato ottime indicazioni al tecnico portoghese. I successi contro Real Madrid e Manchester City sono buoni presupposti per iniziare la stagione, in attesa dell’amichevole di questa notte contro il Barcellona. Il test chiuderà la tournée americana. Domani Leao e compagni ritorneranno in Italia. A Milanello troveranno un nuovo compagno, Pavlovic. Il serbo non ha raggiunto i rossoneri oltreoceano ma si è già calato nella nuova realtà.

In attesa della presentazione ufficiale di giovedì alle 15.30, il centrale è stato ospite della rubrica “Face-Off” per Milan Tv. L’ex Salisburgo ha spiegato il significato emblematico del suo nome, che fa ben sperare il popolo rossonero:

“Strahinja significa ‘senza paura‘. Mi piace il mio nome, mi descrive bene.”

Milan, Pavlovic infiamma i tifosi del Milan: poi sulla scelta del numero di maglia

Pavlovic vuole seguire le orme di alcuni leggendari difensori passati in rossonero, chiare fonti di ispirazioni:

“Ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili.”

Per il difensore è pronta la numero 31, maglia che fu proprio di Jaap Stam:

“E’ una leggenda e sono felice di poter indossare il numero 31. Era il mio numero anche al Salisburgo, amo questo numero.”

Ad inizio stagione Pavlovic ritornerà nella San Siro rossonera due anni dopo il primo approccio avuto con la maglia degli austriaci nel novembre 2022. Un’atmosfera che stupì tremendamente il classe 2001:

“Non dimenticherò mai il momento in cui sono entrato in campo per il riscaldamento. Un ambiente caldissimo. Stavano cantando quella canzone famosa: ‘Sarà perchè ti amo’, penso. Mi è piaciuto tantissimo anche da avversario.”

Ci vorrà tempo per inserirsi negli schemi di Fonseca. Pavlovic vuole mettersi subito a disposizione, sfruttando anche l’aiuto del compagno ritrovato Okafor per ambientarsi:

“Sono pronto a lottare e vedere il mister cosa si aspetta da me. Sono pronto a fare tutto ciò che mi chiederà. Sono ovviamente molto felice di poter giocare di nuovo con Noah. Abbiamo giocato insieme due stagioni insieme e abbiamo un ottimo rapporto”.

Al termine dell’intervista, Strahinja ha concluso lanciando un forte messaggio in italiano:

“Rossoneri, ci vediamo a San Siro. Forza Milan!”

Pavlovic è già pronto ad imporsi come baluardo difensivo al fianco di Fikayo Tomori nella difesa di Fonseca.