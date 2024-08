Offerte in arrivo, il Milan verso il sì: doppio addio

Manovre di mercato in questi ultimi giorni in casa Milan: sta per concretizzarsi un doppio addio. Tutti i dettagli

Molto probabilmente saranno ultime ore di mercato molto calde in casa rossonera. Ibrahimovic l’aveva detto in conferenza stampa: “Il mercato finisce quando lo dico io“, ed evidentemente non è finito.

A sorpresa, la società rossonera è ad un passo dal quinto acquisto: si tratta di Silvano Vos, centrocampista di talento di proprietà dell’Ajax, con il quale c’è l’accordo su contratto e stipendio.

Manca solo il via libera dei lancieri: Farioli non lo ha convocato per la partita contro il Jagiellonia di Europa League di oggi, un segnale che il sì definitivo sta per arrivare.

Per uno che arriva (oltre a Fofana), due che potrebbero andare.

Sono ore importanti infatti per una doppia cessione (che potrebbe diventare anche tripla): come conferma la Gazzetta dello Sport, in uscita c’è Ismael Bennacer e a breve l’addio potrebbe concretizzarsi.

Dal Milan all’Arabia per (quasi) 50 milioni, i dettagli

Bennacer è stato uno dei protagonisti di questa pre-season: Fonseca infatti lo ha fatto giocare sempre, anche alla prima di campionato contro il Torino.

Ma l’acquisto di Fofana e il ruolo di Reijnders, sempre più centrale, tolgono spazio all’algerino che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono dei colloqui in corso con diversi club: difficile che possano arrivare i 50 milioni della clausola e il Milan è aperto a fare uno sconto, ma non troppo.

I contatti andranno avanti nelle prossime ore con la speranza di arrivare ad un accordo; in questo modo la società rossonera avrebbe il modo e il tempo di provare a prendere Manu Koné, obiettivo annunciato da Ibrahimovic.

Il francese potrebbe arrivare insieme a Vos, così da completare il centrocampo. Senza dimenticare Kevin Zeroli, che potrebbe essere inserito gradualmente in prima squadra durante il corso della stagione.

Ma le uscite non sono finite qui: oltre a Bennacer, anche Adli è in trattativa con alcuni club del Qatar. A differenza dell’algerino, l’ex Bordeaux non è stato convocato per Milan–Torino (come Kalulu e Pobega) ed è fuori dal progetto.

Insomma, il mercato rossonero è tutt’altro che chiuso: manovre a centrocampo per una piccola rivoluzione del reparto. Con l’addio di Bennacer, sarebbe la fine definitiva della “vecchia guardia” della mediana da Scudetto dopo Kessie e Tonali.