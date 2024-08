Osimhen al Milan, la rivelazione di Chukwueze fa impazzire i tifosi

Samuel Chukwueze, nell’intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto una particolare confessione sul connazionale Victor Osimhen. Parole che hanno infiammato i tifosi.

Bella l’intervista rilasciata da Samuel Chukwueze a La Gazzetta dello Sport. L’esterno d’attacco nigeriano si è raccontato a tutto tondo, tra le delusioni della scorsa stagione e le grandi ambizioni per la prossima. D’altronde, Samu è uno dei rossoneri più in forma al momento, reduce da una prima parte di preparazione davvero stupefacente. Gol, assist e giocate, Chukwueze sta venendo fuori per le alte aspettative che c’erano su di lui la scorsa estate, e poi tradite nel corso dell’ultima stagione con Stefano Pioli.

Adesso, Fonseca è pronto a scommettere nel concreto su di lui, e ad affidargli il ruolo di titolare sulla destra con Christian Pulisic spostato al centro della trequarti. E cosa ne pensa Samuel Chukwueze di questo attacco tutto qualità ed estro. Ne è assolutamente entusiasta, come dichiarato alla rosea: “Pulisic da 10? Ah, per me è perfetto. Rafa è veloce, Pulisic dribbla e segna, io posso fare uno-due. Se raddoppiano Rafa, poi devono marcare noi”.

A Leao, Chuku ha riservato grandi complimenti: “Chi è più veloce tra me e Rafa? Senza palla, lui. Con la palla, io. Leao è uno dei top 3 della Serie A e tra gli altri due c’è il mio amico Osimhen, che spero resti in Italia“. E a proposito dell’attaccante del Napoli, ormai verso la cessione, Chukwueze ha fatto una confessione pazzesca.

Osimhen al Milan? Chukwueze: “Vorrei chiudere gli occhi e…”

Che Victor Osimhen sia sul mercato lo si sa da mesi ormai. Il nigeriano, connazionale di Chukwueze, è alla ricerca del club di prestigio che possa dargli soldi e fama. Più di quanta non ne abbia già. Chelsea, Paris Saint Germain e Saudi Pro League sono stati accostati con insistenza all’attaccante del Napoli, soprattutto il PSG. La realtà dice però che Osimhen è ancora bloccato in azzurro, e ovviamente dall’alta clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Chi pagherebbe così tanto per l’ex Lille? Al momento, sembra, nessuno. Figuriamoci il Milan, che rifiuta a priori questo tipo di trattative.

Eppure, Chukwueze spera giornalmente di poter avere il connazionale in rossonero, e di segnare insieme a lui tanti gol e il successo del Diavolo. Proprio a La Gazzetta dello Sport ha confessato che: “Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?’. E lui: ‘Samuel, sai che è difficile…'”.