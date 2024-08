Parma-Milan, come cambia la formazione: un titolare in panchina

Fonseca a caccia della vittoria a Parma dopo il pari contro il Torino: l’allenatore è pronto a cambiare la formazione titolare

Un debutto così e così per il Milan in questa nuova Serie A. Un 2-2 acciuffato per miracolo solo nei minuti finali contro un ottimo Torino grazie alle reti di Morata e Okafor.

Adesso però per Paulo Fonseca è necessario cambiare subito marcia e per farlo è pronto a cambiare la formazione che scenderà in campo al Tardini contro il Parma.

Non ci sarà Morata, che salterà anche il match contro la Lazio: tornerà a disposizione, si spera, dopo la sosta a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto giocherà probabilmente Jovic, titolare anche col Monza, con Okafor pronto a subentrare (attenzione però alla sorpresa Camarda).

Tutto pronto però per tre debutti.

Parma-Milan, sorpresa in difesa: un titolare in panchina

Chi si sta meritando subito una maglia da titolare a Parma è Fofana, che dovrebbe scendere in campo a centrocampo insieme a Bennacer o a Reijnders: Fonseca scioglierà le riserve solo nelle prossime ore a seconda di chi darà maggiori garanzie fisiche.

Ma la vera novità arriverà in difesa: oltre al possibile esordio di Pavlovic dal primo minuto (insieme a Tomori), ci sono grosse possibilità di vedere titolare anche Emerson Royal con Davide Calabria in panchina.

Il brasiliano, arrivato per 15 milioni dal Tottenham, potrebbe quindi avere subito una chance per mettere in mostra le sue qualità. Il Milan crede tantissimo in lui, e la cifra investita lo dimostra: è stato preso per fare il titolare, con il capitano che sarà la sua prima riserva.

A Parma il probabile primo atto di questo avvicendamento.