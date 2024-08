Pier Donato Vercellone | Chief Communications Officer AC Milan

Scopri carriera e ruolo di Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer del Milan. Esperienza e professionalità al servizio del club

Pier Donato Vercellone è Chief Communications Officer dell’AC Milan. Vercellone ha quasi 30 anni di esperienza internazionale in comunicazione. Ha lavorato come PR Director per Nike Europe.

In passato, ha ricoperto ruoli dirigenziali nel marketing e comunicazioni. Ha lavorato per Telecom Italia e il Comune di Milano. Si è occupato di promuovere il brand di Milano nel mondo.

Di recente, è stato Marketing & Communications Director del Gruppo Sisal. Questa azienda è leader nel settore del gaming e delle scommesse in Italia. Ora, Vercellone guiderà le comunicazioni dell’AC Milan in un momento importante. Il club si prepara per il trasloco in un nuovo stadio e per crescere nell’élite del calcio europeo.

Chi è Pier Donato Vercellone?

Pier Donato Vercellone ha 52 anni e ha una laurea in Scienze Politiche. Ha anche un diploma in Relazioni Pubbliche dall’ISFORP. Ha iniziato la sua carriera in agenzie di relazioni pubbliche e poi ha fondato l’ufficio comunicazione di Nike in Italia nel 1994.

È stato Presidente di Ferpi, la Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, dal 2016 al 2019. Insegna anche alla Università Cattolica di Milano e al Master di Media Relations e Comunicazione d’Impresa di Almed/Università Cattolica.

Pier Donato Vercellone: il volto delle comunicazioni dell’AC Milan

L’arrivo di Pier Donato Vercellone come Chief Communications Officer dell’AC Milan è un grande passo avanti. Con il suo profilo internazionale, Pier Donato Vercellone aiuterà a rafforzare il brand dell’AC Milan a livello mondiale.

Ha esperienza, contatti e stile di leadership che saranno essenziali per il progetto del club. Il team delle comunicazioni dell’AC Milan sarà guidato da Pier Donato Vercellone in una fase entusiasmante. Il club si trasferirà in un nuovo stadio e cercherà di tornare ai vertici del calcio europeo.

Queste statistiche mostrano l’impegno della Lombardia per l’innovazione e lo sviluppo. Vercellone e il suo ruolo nelle comunicazioni dell’AC Milan saranno chiave per il successo del club.

“Il mio obiettivo è quello di contribuire a rafforzare ulteriormente il brand dell’AC Milan a livello globale, attraverso una strategia di comunicazione innovativa e di alto profilo.”

–Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer dell’AC Milan

Con la sua esperienza e il suo approccio internazionale, Pier Donato Vercellone guiderà l’AC Milan verso nuovi traguardi. Sarà fondamentale per consolidare l’immagine e la reputazione del club nel mondo del calcio.

Vercellone è il nuovo Chief Communications Officer dell’AC Milan. Ha esperienza internazionale in comunicazione e marketing. È pronto a guidare il team delle comunicazioni dell’AC Milan.

Vercellone vuole rafforzare il legame tra il club e i tifosi. Vuole anche far vedere l’AC Milan come un brand sportivo di alto profilo a livello globale. Con lui, il club potrà affrontare nuove sfide e tornare ai vertici del calcio europeo.

Il futuro dell’AC Milan con Vercellone è pieno di possibilità. L’obiettivo è di rendere il club meneghino una delle realtà più influenti nel calcio internazionale.