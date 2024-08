Roberto Masi | Chief Business Officer AC Milan

Roberto Masi è un membro importante del consiglio di amministrazione di AC Milan. Come Chief Business Officer, guida la strategia commerciale e le attività del club. Lavora con Paolo Scaroni, Giorgio Furlani e Franco Baresi per il futuro del Milan.

Ha esperienza in aziende come Carrefour, McDonald’s, Space Cinema e Starbucks. Questa esperienza è utile per il Milan. È arrivato nel 2019, in un momento di cambiamento per il club.

Roberto Masi: Il Dirigente Chiave del Milan

Chi è Roberto Masi?

Roberto Masi è un dirigente importante nel calcio italiano. È il Chief Business Officer dell’AC Milan. È nato ad Ancona il 16 aprile 1964.

Ha lavorato in diversi settori, come PricewaterhouseCoopers, Gruppo Carrefour e McDonald’s Corporation. Ha anche lavorato in aziende come Space Cinema e Starbucks.

Ha studiato Scienze Aziendali e ha un MBA. Ha iniziato la sua carriera negli affari in Spagna, Francia e Italia. Lavorava per il Gruppo Carrefour fino al 2006.

Da allora, ha ricoperto ruoli importanti come CFO e Amministratore Delegato. Nel 2019, è entrato nell’AC Milan come Chief Business Officer.

Qui, Masi si occupa della gestione commerciale e di business del club. Lavora per sviluppare la strategia del Milan a livello nazionale e internazionale.

“Sono entusiasta di far parte di un club così storico e prestigioso come l’AC Milan. Il mio obiettivo è quello di sviluppare nuove opportunità di business e di valorizzare il marchio del club a livello globale.”

La vita privata di Roberto Masi è equilibrata tra lavoro e hobby. Ama lo sport e i viaggi. Queste attività lo aiutano a rilassarsi.

Roberto Masi carriera

La carriera di Roberto Masi è stata piena di sfide e successi. Ha lavorato in aziende importanti come McDonald’s, Space Cinema e Starbucks. Prima di arrivare all’AC Milan, ha ricoperto ruoli di alto livello in Carrefour in Spagna, Francia e Italia.

Ora, come Chief Business Officer dell’AC Milan dal 2019, Masi affronta sfide come il deficit di 146 milioni di euro del 2018. La sua esperienza e competenza sono fondamentali per il club.

Presso McDonald’s Italia, Masi ha portato grandi cambiamenti. Ha introdotto prodotti italiani come carne della Val Padana e mele della Val di Non. Ha anche aiutato Starbucks a espandersi in Italia, aprendo nuovi negozi a Milano.

La sua carriera è stata segnata da esperienze internazionali, come gli studi negli Stati Uniti. Ora, al Milan, Masi vuole rendere lo stadio San Siro un luogo di intrattenimento per le famiglie e gli eventi tutto l’anno.

Azienda Posizione Periodo Carrefour CFO, Direttore HR & Organizzazione, Direttore Ipermercati, AD Italia 1990 – 2006 McDonald’s Italia CEO – The Space Cinema CEO – Starbucks Italia CEO – AC Milan Chief Business Officer 2019 – presente

La carriera di Roberto Masi è stata piena di successi. Ha guidato il cambiamento e l’innovazione in aziende importanti. Ora, al Milan, lavora per riportare il club ai vertici.

Roberto Masi è un nome importante per AC Milan, come Chief Business Officer. Ha un background ricco che aiuta il club a crescere commercialmente e globalmente. Con la sua esperienza, Masi vuole rafforzare il brand Milan e trovare nuove opportunità.

Masi sta cambiando il futuro di AC Milan. La sua esperienza aiuta il club a diventare più famoso all’estero e a crescere economicamente. Questo cambiamento è un grande passo per il Milan.

La visione di Masi è chiave per il futuro di AC Milan. Aiuterà a migliorare l’immagine del club, a espandere le sue attività commerciali e a stabilizzare la sua situazione finanziaria. Questo è fondamentale per essere tra i migliori club d’Europa.