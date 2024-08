Scambio Abraham-Saelemaekers, cosa manca per il sì: gli aggiornamenti

I rossoneri tentano di concludere uno scambio con la Roma in questi ultimi giorni di calciomercato.

I giallorossi e il Diavolo potrebbe darsi una mano l’un l’altra. Ambe le compagini hanno dei calciatori non ritenuti all’altezza della rosa attuale per svariate motivazioni ma che in un’altra compagine potrebbero tornare a spiccare. Il Milan non è certo di poter affrontare tre competizioni col suo reparto attaccanti, anche perché Morata è già alle prese con un acciacco fisico. Dall’altra parte invece Daniele De Rossi non crede più in Tammy Abraham e ha bisogno di altri esterni come sostituti, da qui nasce la clamorosa idea di scambio tra rossoneri e giallorossi.

I rossoneri per accaparrarsi le prestazioni del centravanti inglese ex Chelsea sarebbero anche disposti ad optare per un conguaglio economico e non quindi con lo scambio secco tra Abraham e l’esterno belga ex Bologna. Alexis ha dimostrato a Bologna di avere delle capacità balistica ideali per il gioco di Daniele De Rossi, l’ultima volta che i due si sono incontrati è terminata con un pallonetto del numero 56 rossonero all’Olimpico. Vinse il Bologna.

Abraham si avvicina al Milan, Saelemaekers verso la capitale

I rossoneri potrebbero terminare il proprio calciomercato con ben quattro punte a disposizione. Morata, Okafor, Jovic e Abraham qualora tutto andasse come da programma. Un’ ulteriore conferma che la dirigenza del Diavolo vuole rimanere vicina a Fonseca in questo momento turbolento e dargli in mano un Milan più forte possibile. Mentre Silvano Vos si avvicina a vestire i colori rossoneri, Gianluca Di Marzio di Sky Sport parla dello scambio tra Abraham e Saelemaekers.

Stando a quanto riportato dal noto giornalista, vanno avanti i contatti tra Milan e Roma per lo scambio che porterebbe Abraham in rossonero e Saelemaekers nella Capitale. Il Milan avrebbe voluto prima trovare una soluzione per Jovic che al momento non c’è, quindi è possibile che si decida di andare avanti lo stesso con questa operazione a prescindere (per ora) dall’uscita del serbo.

I rossoneri, che hanno bisogno di un attaccante che possa fare da supporto a Morata, offrirebbero il belga e un conguaglio (circa 7 milioni di euro) ai giallorossi. Si tratta a oltranza in queste ore per far quadrare il discorso stipendio e trovare l’accordo fra tutte le parti coinvolte. Fonseca ha sempre voluto l’attaccante inglese, che nel frattempo ha scelto di aspettare la decisione della Roma, la quale ha dato l’ok per il completamento dell’operazione.