Stefano Cocirio è il CFO dell’AC Milan. Ha una carriera internazionale di grande successo. È di origine italo-britannica e ha studiato economia e gestione aziendale.

Carriera e Formazione Accademica

Ha ottenuto una laurea in economia e finanza all’ESCP Business School. Poi, ha fatto un Master in Business Administration ad Harvard. Prima di entrare in AC Milan, ha lavorato in società come Credit Suisse e Apax Partners.

Da Elliott Advisors, Cocirio è stato Associate Portfolio Manager dal 2015. Ha aiutato a risanare l’AC Milan entrando nel CDA nel 2018. Nel 2023 è stato nominato CFO del club rossonero con RedBird Capital, nuovo proprietario.

“Stefano Cocirio porta con sé una profonda esperienza internazionale e una solida formazione economico-manageriale, elementi essenziali per guidare il rilancio di un club storico come l’AC Milan.”

Percorso Formativo Esperienze Professionali Laurea in Economia e Finanza – ESCP Business School

Master in Business Administration – Harvard Business School Credit Suisse – Società di Investimento

Apax Partners – Private Equity

Elliott Advisors – Associate Portfolio Manager

Stefano Cocirio e il Suo Ruolo Chiave nel Rilancio di AC Milan

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer (CFO) di AC Milan, ha giocato un ruolo cruciale nel risanamento del club. Lavorando come Associate Portfolio Manager per Elliott Advisors, ha aiutato il Milan a crescere e svilupparsi.

Prima di entrare al Milan, Stefano Cocirio aveva esperienza nel settore degli investimenti. Ha lavorato per Credit Suisse, Apax Partners e Elliott Advisors. La sua formazione, che include un MBA dalla Harvard Business School, gli ha dato le basi per affrontare le sfide del Milan.

Da CFO, Stefano Cocirio si occupa di finanze, amministrazione e acquisti. Il suo lavoro ha aiutato il Milan a crescere e a svilupparsi.

“Stefano Cocirio ha dimostrato una profonda comprensione delle esigenze di AC Milan e una straordinaria capacità di guidare il club verso un futuro più prospero”.

Le sue competenze e l’esperienza hanno reso Stefano Cocirio fondamentale per il rilancio del Milan. Ha aiutato il club a superare difficoltà e a rafforzare la sua posizione nel calcio italiano e internazionale.

Le Sfide e gli Obiettivi di Crescita per AC Milan

Processo di Sviluppo e Crescita

Stefano Cocirio ha iniziato a lavorare per il successo del Milan. Ha pianificato: