Theo Hernandez, messaggio d’amore per il Milan: tifosi pazzi di gioia (FOTO)

Il messaggio di Theo Hernandez sui social non è passato inosservato: è subito diventato virale, tifosi felicissimi

Il futuro di Theo Hernandez è stato un tema molto caldo prima e durante il calciomercato. I tifosi, dopo la cessione a sorpresa di Tonali un anno fa, temevano l’addio di un altro big, e il francese era fra i primi indiziati.

Le sue parole prima dell’Europeo (“Sono concentrato sul torneo, vedrò più avanti se resterò o meno al Milan“) avevano fatto scattare ancor di più l’allarme.

Sul banco la questione rinnovo: il terzino ad oggi percepisce 4,5 milioni, cioè meno di Rafael Leao e soprattutto meno di tanti altri calciatori in giro per l’Europa, e chiede quindi un adeguamento.

Per ora però la trattativa con la società non è entrata nel vivo: l’idea è che se ne possa parlare seriamente solo il prossimo anno.

Theo Hernandez fa felici i tifosi: messaggio d’amore per il Milan

Intanto però l’estate è scivolata via tranquilla, senza alcun segnale di addio. Theo Hernandez è tornato a disposizione dopo le vacanze e oggi a Parma sarà probabilmente titolare – dopo la panchina col Toro.

E proprio in vista della partita del Tardini, il francese ha pubblicato sui propri social un messaggio d’amore per il Milan che non può fare che felici i tifosi.

“Sempre per te, Milan“, la didascalia della classica foto di presentazione della partita di oggi contro il Parma.

Un bel segnale per rispondere anche alle continue voci in merito al rinnovo. Che, stando alle indiscrezioni che arrivano da Casa Milan, non desta grande preoccupazione.

La società è fiduciosa di poter arrivare ad un accordo (quello attuale è in scadenza nel 2026) e la volontà è condivisa dal calciatore, legatissimo alla città – lui come la sua famiglia.