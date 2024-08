Theo Hernández: numeri e aneddoti sul terzino del Milan

Theo Bernard François Hernández è un calciatore francese del Milan e della nazionale. È cresciuto nell’Atlético Madrid e ha giocato per Alavés, Real Madrid e Real Sociedad. Dal 2019 gioca come terzino nel Milan, con cui ha vinto il campionato italiano nel 2021-2022.

È considerato uno dei migliori terzini della Serie A. Ha velocità, forza e buona tecnica. È anche bravo nel dribbling e nel crossare. Nel 2021 ha debuttato con la nazionale francese, vincendo la UEFA Nations League 2020-2021 e arrivando in finale ai Mondiali 2022.

Con il Milan, Hernández ha mostrato tutta la sua spiccata dote offensiva. Il suo primo gol nel Milan è stato il 5 ottobre 2019 contro il Genoa. Il 15 maggio 2022 ha segnato il gol dell’anno contro l’Atalanta. Ha vinto il campionato italiano nel 2021-2022 e ha segnato il suo primo gol in nazionale il 7 ottobre 2021 contro il Belgio.

Carriera di Theo Hernández

Theo Hernández è un terzino sinistro del Milan, con una carriera piena di alti e bassi. È iniziato nelle giovanili del Rayo Majadahonda. Poi è andato all’Atletico Madrid per crescere.

Esordi e Alavés

Nel 2016, è stato prestato all’Alavés. Lì ha giocato 38 partite e segnato due gol. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei grandi club.

Real Madrid e Real Sociedad

Nel 2017, il Real Madrid lo ha acquistato per 30 milioni di euro. Ha vinto la Supercoppa Europea, la Champions League e il Mondiale per club. Ma poi è stato prestato alla Real Sociedad. Nonostante gli inizi difficili, Theo ha mostrato talento e determinazione. Ora gioca nel Milan, diventando uno dei migliori terzini sinistri d’Europa.

Stagione Club Presenze Gol Assist 2016-2017 Alavés 38 2 – 2017-2018 Real Madrid 23 1 2 2018-2019 Real Sociedad 28 3 3

Ha giocato un ruolo chiave nel successo del Milan nella stagione 2021-2022. Ha segnato 5 gol e fornito 6 assist. È uno dei terzini sinistri più apprezzati in Italia e all’estero.

Theo Hernández al Milan

Nel 2019, Theo Hernandez è arrivato al Milan per 20 milioni di euro. Il suo primo gol è stato segnato il 5 ottobre contro il Genoa. Nella stagione 2020-2021 ha segnato una doppietta contro il Parma e il suo primo gol in Europa League.

Nella stagione 2021-2022, Theo Hernandez è diventato fondamentale per il Milan. Ha vinto lo scudetto e segnato 5 gol e 6 assist. Ha anche ricevuto la sua prima chiamata in nazionale francese. Con la Francia, ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021 e è arrivato in finale ai Mondiali 2022.

In totale, Theo Hernandez ha giocato più di 300 partite. Ha segnato 32 gol e fornito 40 assist. Il Milan lo valuta a circa 100 milioni di euro, rendendolo uno dei difensori più costosi. Theo Hernández è uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Ha mostrato qualità tecniche e fisiche eccezionali. È diventato un pilastro del Milan, aiutando la squadra a vincere lo scudetto nella stagione 2021-2022.

A 25 anni, Hernández ha ancora molto da migliorare. Il suo futuro promette di superare le aspettative. È veloce, forte e abile nel dribbling, rendendolo un pericolo per le difese avversarie. Però, Hernández deve ancora lavorare su alcuni aspetti, come la lettura degli spazi e i duelli individuali. Tuttavia, è considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Il suo contributo sarà cruciale per il Milan e la nazionale francese nei prossimi anni.