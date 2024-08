Theo Hernandez, piovono critiche dopo Parma-Milan: il duro attacco

Dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Parma, piovono critiche verso il terzino sinistro Theo Hernandez: il duro attacco.

Dopo il primo pareggio ottenuto a San Siro contro il Torino, il nuovo Milan targato Paulo Fonseca cade allo stadio Tardini contro il Parma: i rossoneri escono sconfitti per 2 a 1, nella prima trasferta della stagione. La squadra rossonera subisce il primo gol subito dopo 120 secondi dal fischio d’inizio, con Man che abbatte Maignan dopo una bella azione corale della squadra parmense. Nella seconda frazione di gioco, il Milan trova il pareggio con Pulisic, dopo una bella azione creata sulla fascia sinistra con Theo Hernandez e Leao. Al 77′, è Cancellieri a insaccare il pallone, portando il Parma sul risultato di 2 a 1, risultato finale del match.

Dopo il cambio di allenatore, ci si aspettava una svolta da parte dei rossoneri, ma così non è stato: il Milan ha ancora tante difficoltà in fase difensiva, che potrebbero creare grossi problemi soprattutto contro le grandi. Già contro Torino e Parma si è vista una fase difensiva in crisi, e Fonseca deve iniziare a lavorarci, per non arrivare a fine stagione con un elevato numero di gol subiti.

Parma-Milan, il duro attacco verso Theo Hernandez

A differenza della prima gara di Campionato, Paulo Fonseca contro il Parma ha deciso di schierare dal primo minuto il terzino sinistro Theo Hernandez: il francese ha messo in campo una prestazione piuttosto deludente ed è stato incisivo solo nell’azione del gol del pareggio dei rossoneri. Dal numero 19 rossonero ci si aspetta molto di più, considerando che è anche uno dei veterani della rosa.

A qualche ora di distanza dalla sconfitta contro il Parma, è arrivato un duro attacco nei confronti di Theo Hernandez, dal giornalista Dallera, che sul Corriere dello Sport ha scritto:

Fonseca ha le sue responsabilità, ma Theo Hernandez, uno di quelli che passeggiano, in via Montenapoleone e in campo, e compagni devono avere ben altra testa e cuore. Il Milan può scoprire l’esempio giusto anche in casa sua: Pavlovic, l’unico che si è salvato. Il Milan ha bisogno dipiù Pavlovic e meno Theo Hernandez.

Parole forti dunque quelle del giornalista, che non le ha mandate a dire al terzino sinistro rossonero, troppo spesso svogliato in mezzo al campo e poco reattivo sulle ripartenze del Parma. Theo è uno degli idoli dei tifosi rossoneri, ma per tornare “grande” c’è bisogno di un cambio di mentalità, immediato: il Milan, per ritrovare fiducia, deve ripartire soprattutto dai suoi pezzi forti.