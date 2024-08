Tommaso Pobega, chi è il mediano dell’AC Milan

Tommaso Pobega è nato a Trieste nel 1999. Ha iniziato con la Triestina e poi è passato alle giovanili del Milan. Ha esordito in Serie C a 19 anni.

Dopo esperienze in prestito, è tornato al Milan nel 2022. Ora sta cercando di diventare un giocatore chiave nella squadra.

Pobega ha giocato in Serie A in prestito allo Spezia e al Torino. Ha catturato l’attenzione di Roberto Mancini, che lo ha convocato in Nazionale nel 2021. Il suo valore di mercato è di 8 milioni di euro, secondo Transfermarkt.

Pobega misura 188 cm e pesa 75 kg. Queste caratteristiche gli permettono di essere efficace sia in difesa che in attacco. In prestito, ha segnato 14 gol, mostrando la sua versatilità offensiva.

Biografia e Carriera di Tommaso Pobega

Tommaso Pobega è nato a Trieste il 15 luglio 1999. Ha iniziato a giocare a calcio nella Triestina e poi nel Milan. Il suo primo match da professionista è stato con la Ternana in Serie C nel 2018.

Lì ha giocato 33 partite, segnato 3 gol e fornito 3 assist. Poi è stato prestato al Pordenone in Serie B. Qui ha giocato 34 partite, segnato 6 gol e fornito 4 assist.

Successivamente, è andato allo Spezia in Serie A. Qui ha giocato 20 partite, segnato 6 gol e fornito 3 assist. Nel 2021-2022, è stato prestato al Torino.

Qui ha giocato 33 partite e segnato 4 gol. Nel 2022, dopo quattro anni di prestiti, è tornato al Milan. Ha firmato un nuovo contratto fino al 2027.

Tommaso Pobega al Milan

Al suo ritorno al Milan, Tommaso Pobega ha finalmente avuto l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia rossonera. Il suo debutto in Serie A con il Milan è avvenuto il 13 agosto 2022. Il suo esordio in Champions League è arrivato il 6 settembre dello stesso anno. Nella sua prima stagione in rossonero, Pobega ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 3 gol.

Nonostante la forte concorrenza nel reparto di centrocampo, Pobega è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Stefano Pioli. È stato impiegato prevalentemente come mediano davanti alla difesa. Le sue statistiche Milan dimostrano il suo impatto crescente nella squadra, con una media di 1,4 dribbling a partita e 1,6 conclusioni verso la porta avversaria.

Il ruolo di Pobega all’interno del Milan si è rivelato fondamentale. La sua capacità di interdire le azioni avversarie e di impostare il gioco dalla zona nevralgica del campo è stata essenziale. La sua duttilità tattica gli ha permesso di adattarsi alle diverse esigenze della squadra, rendendolo un elemento prezioso nello scacchiere di Pioli.

Caratteristiche di Gioco e Ruolo

Tommaso Pobega è un centrocampista con una buona fisicità e duttilità tattica. È abile sia in difesa che in attacco. Usa bene il suo tiro dalla distanza.

Centrocampista Box to Box

Conosciuto come un “centrocampista box to box“, Pobega offre un grande supporto in entrambe le fasi del gioco. Può coprire e migliorare il gioco con grande abilità. Questo lo rende un giocatore versatile e utile per diverse strategie.

Le sue prestazioni mostrano quanto sia versatile. Questo favorisce la sua capacità di inserirsi bene in squadra.

Statistiche Valori Shot Conversion Rate 50% Tiri in porta/Gol segnati 2/2 (100%) Passaggi chiave 3 Palloni recuperati a partita 4 Contrasti vinti/persi 15/23 Contrasti di testa 4

Tommaso Pobega si fa spazio nel Milan, mostrando di avere le qualità per il calcio di alto livello. Dopo esperienze in prestito, il centrocampista triestino vuole stabilirsi nel Milan. L’obiettivo è diventare un pilastro anche della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Pobega è versatile, fisicamente forte e sa inserirsi bene nel gioco. È uno dei talenti più interessanti in Italia, con molte possibilità di crescere. Il suo futuro nel Milan e con la Nazionale sembra brillante, grazie alle sue qualità tecniche e fisiche.

Nonostante la giovane età, Pobega ha già mostrato grande potenziale. Sarà sicuramente uno dei centrocampisti chiave del calcio italiano nei prossimi anni. La sua crescita e determinazione lo rendono un giocatore da seguire, con l’obiettivo di diventare un nome importante nel calcio.