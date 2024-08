Ultime notizie Milan, affondo della società per il nuovo colpo: le ultimissime

Calciomercato, in casa Milan si cerca di chiudere per un altro acquisto, con i rossoneri forti sul giocatore: le ultimissime

Nella sponda rossonera di Milano serpeggia delusione e voglia di rivalsa per l’inizio deludente degli uomini di Fonseca. Un solo punto tra Torino e Parma, con idee tattiche poco chiare e gravi lacune difensive. Per questo motivo il patron del Diavolo Jerry Cardinale ha avuto un lungo confronto con Fonseca e i giocatori, ribadendo la sua fiducia ma richiedendo una svolta. A Milanello nel frattempo si prepara la trasferta di Roma di sabato 31 agosto, quando alle 20:45 i rossoneri affronteranno la Lazio. La necessità è quella di trovare una vittoria, sia per rimanere in scia delle rivali che per ritrovare un po’ di serenità e consapevolezza dei propri mezzi.

Proprio per questo motivo Fonseca sta valutando anche un cambio modulo, con un possibile passaggio al 4-3-3. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa completando un’ultima operazione in entrata. Con un nuovo innesto si alzerebbe ulteriormente la qualità della rosa, portando all’interno della squadra competitività tra i giocatori per conquistare una maglia da titolare. Il reparto su cui vorrebbe intervenire la dirigenza è il centrocampo, visto anche l’accordo raggiunto in mattinata tra Adlì e la Fiorentina.

Milan-Koné: i rossoneri forti sul giocatore, i dettagli

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan starebbe pensando a un ultimo tentativo per portare a Milano Manu Koné. In Via Aldo Rossi la voglia di acquistare il giocatore è tanta, soprattutto per rinforzare il centrocampo e avere un giocatore duttile, che all’occorrenza può giocare sia davanti alla difesa o anche dietro le punte. Il quotidiano scrive che si può chiudere intorno ai 20-25 milioni di euro, dunque una cifra che rispecchia il valore di mercato del centrocampista francese.

Koné, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach, gioca in Germania dall’estate del 2021 dopo essere stato acquistato dal Tolosa per circa 9 milioni di euro. Il giocatore ha avuto l’occasione nelle scorse settimane di mettersi in mostra con la nazionale olimpica francese collezionando 4 presenze. Nel corso della scorsa stagione ha giocato 22 partite di Bundesliga, segnando un gol e fornendo un assist per i compagni.

Il classe 2001 fa della forza fisica e della dinamicità il suo punto forte e negli anni ha scalato le gerarchie al Gladbach, diventando uno dei giocatori più importanti. Proprio per questo i tedeschi non lo vogliono svendere e dunque il Milan dovrà, come detto in precedenza, sborsare almeno 20 milioni.