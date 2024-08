ULTIM’ORA – Kalulu saluta il Milan, ha detto sì alla Juventus: i dettagli dell’affare

Non c’è più nessun dubbio sull’addio al Milan da parte di Pierre Kalulu. Il centrale francese ha accettato la proposta della Juventus.

Si accende il mercato di Milan e Juventus. Dopo un netto rallentamento che sembrava aver fatto saltare in maniera definitiva l’affare, Pierre Kalulu ha deciso di cedere alle lusinghe della Vecchia Signora e ha aperto al trasferimento a Torino. I Bianconeri cercavano da tempo un difensore per completare il reparto difensivo e dopo aver visto sfumare gli acquisti di Riccardo Calafiori e Jean-Claire Todibo hanno chiuso per il centrale rossonero.

Kalulu accetta la Juventus: addio in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo profilo X, dopo una lunga giornata di considerazioni, il classe 2000 ha dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero. Fumata bianca, dunque, sull’affare con i due club che si erano già accordati per un prestito oneroso da circa 3/4 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus. Prevista anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Arrivato nel 2020 e tra i protagonisti della cavalcata Scudetto del 2022, Kalulu lascia dunque il Milan con la speranza di avere maggiore spazio alla corte di Thiago Motta.