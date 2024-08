Ultim’ora Milan, affare Emerson Royal verso la chiusura: fissate le visite mediche!

Il Milan è ormai prossimo alla chiusura del terzo acquisto estivo ufficiale. Svelato quando il difensore sarà in Italia e svolgerà le visite mediche di rito.

Per il Diavolo in attacco è già giunto Alvaro Morata, in difesa ecco il colosso Strahinja Pavlovic, e ancora per la difesa ora ecco l’ormai prossimo arrivo di Emerson Royal dal Tottenham. Il Milan si dovrà concentrare però anche sulle ucite adesso e poi anche a centrocampo ci saranno degli affari da portare a termine con Fofana e Samardzic in cima alla lista dei desideri. Il Milan ha corteggiato per molto tempo Emerson Royal e il club inglese e ora ormai l’affare è in chiusura.

Arriverà a Milano dunque il classe 1999 che avrà il compito di offrire una nuova opzione a Davide Calabria aspettando anche il suo futuro al club. Potrà essere un jolly il brasiliano che nell’ultimo anno, in Premier League, è cresciuto molto sotto la guida del tecnico degli Spurs Ange Postecoglou e si andrà ad unire alla lunga lista dei brasiliani che hanno scritto la storia rossonera. Oggi è avvenuto lo scambio dei documenti tra i due club, sono state fissate le prime date per l’arrivo del brasiliano a Milano e anche le visite mediche di rito; la notizia.

Milan, finalmente Emerson Royal: presto l’arrivo a Milano

Il terzino destro brasiliano 25enne sarà un nuovo giocatore rossonero. Oggi è stata la giornata di Alvaro Morata, con il suo arrivo a Milano e la conferenza stampa di presentazione e dopo il battesimo di Pavlovic molto presto anche Emerson Royal sarà un nuovo rossonero. Tutto fatto tra Milan e Tottenham sull’intesa di 15 milioni di euro più 2 di bonus e il giocatore ormai ex Premier League percepirà 3 milioni netti a stagione come stipendio.

Oggi c’è stato lo scambio dei documenti tra i due club e sono state fissate anche le date. Secondo calciomercato.com Emerson Royal è atteso in Italia il giorno dell’11 agosto e lunedì 12 agosto andrà a sostenere le visite mediche di rito con la successiva firma del contratto.

Dopo le firme e le prime pose in rossonero per Pavlovic e Morata presto toccherà anche ad Emerson Royal aspettando poi gli ultimi arrivi di un centrocampista su tutti. Dunque dopo tre stagioni con la squadra di Haringey e oltre cento presenze, quattro reti e due assist il brasiliano ex Barcellona e Betis sarà un nuovo giocatore della sette volte vincitrice della Champions League.