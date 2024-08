Ultim’ora Milan, ora è ufficiale: il doppio colpo è andato a segno

Doppia ufficialità per il Milan in queste ultime ore di calciomercato, in cui sono state definite sia un’operazione in entrata che in uscita

La stagione di Serie A è ormai giunta al suo terzo appuntamento, ed il nuovo Milan di mister Fonseca deve prontamente riscattarsi dopo un inizio complesso, in cui è stato collezionato appena un punto nelle prime due uscite, maturato nel pareggio contro il Torino nella gara inaugurale del campionato rossonero.

Il calciomercato per le squadre italiane è ormai giunto alle battute finali: tra pochi istanti, infatti, si chiuderà definitivamente la finestra di scambi prevista per quest’estate, dopodiché ci si potrà concentrare a pieno regime sul campo. Il Diavolo è riuscito a concretizzare due operazioni in questi ultimi frangenti. La notizia è infatti ufficiale, i tifosi del Milan possono gioire.

Calciomercato Milan: ufficiale l’arrivo di Abraham dalla Roma e la cessione di Saelemakers ai giallorossi

Dopo una avvio di stagione a rilento, i rossoneri hanno messo a segno il sesto colpo in entrata nelle ultime fasi di calciomercato: Tammy Abraham è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante inglese va ad aggiungersi agli innesti dei vari Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata e Vos, ed insieme a loro proverà ad incrementare la competitività a lungo termine della rosa rossonera, seguendo le direttive di mister Paulo Fonseca.

Nell’affare con la Roma di Daniele De Rossi, è rientrato anche il belga Alexis Saelemakers, che lascia il Diavolo a titolo temporaneo fino al prossimo 30 Giugno 2025, per catapultarsi in questa nuova sfida con la maglia giallorossa. Abraham arriva al Milan in prestito secco fino al termine della stagione, questa la formula sulla quale si sono accordate le due società dopo i dialoghi portati avanti negli scorsi giorni.

Di seguito, il comunicato ufficiale della società rossonera:

AC Milan è lieto di annunciare l’acquisto di Tammy Abraham dall’AS Roma in prestito. L’attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Tammy Abraham indosserà la maglia numero 90 del Milan.

L’attaccante va ad ampliare le scelte di mister Fonseca in attacco, il bomber si aggiungerà infatti ad Alvaro Morata e Luka Jovic nel ruolo di punta di riferimento. Reduce dal rientro da un brutto infortunio, nella passata stagione Abraham ha giocato qualche scampolo di partita, collezionando un totale di 12 presene tra campionato e coppe.

Di seguito il comunicato ufficiale della Roma.

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo temporaneo di Alexis Saelemaekers.

Classe 1999, l’esterno arriva dal Milan, squadra in cui ha vinto la Serie A 2021-22. Oltre che nel club rossonero, ha militato anche con l’Anderlecht e il Bologna.

In giallorosso vestirà la maglia numero 56, sarà il quarto calciatore belga nella storia del Club.

Benvenuto a Roma, Alexis!

Quest’anno, ha debuttato contro il Cagliari alla prima giornata, giocando pochi minuti, per poi non essere impiegato nella partita che ha visto sfidarsi Roma ed Empoli. Si tratta di una vera e propria scommessa per il duo Moncada–Ibrahimovic, che crede fortemente nella rinascita dell’ex Chelsea.