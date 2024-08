ULTIM’ORA – Milan, parte la Champions League: ufficiale il calendario

Sempre più vicino l’inizio della nuova Champions League. Dopo i sorteggi di giovedì, il Milan adesso conosce anche il calendario.

La stagione appena iniziata sarà senza dubbio una di quelle che non potranno essere dimenticate molto facilmente. Le innovazioni saranno molte e tra queste non si può di certo non nominare quella relativa alla Champions League. La competizione per club più importante di tutte avrà un format tutto nuovo, con una classifica unica da 36 squadre al posto dei soliti gironi.

Nella giornata di giovedì il Milan ha potuto conoscere le sue 8 avversarie, mentre proprio in questi minuti sono stati resi noti i calendari con le varie giornate. I Rossoneri, che in campionato non hanno di certo iniziato nel migliore dei modi, hanno l’obbligo di far bene in campo europeo e raggiungere gli ottavi di finale non può che essere l’obiettivo minimo. Oggi saranno impegnati in Serie A contro la Lazio, ma dal 17 settembre ecco il via alla competizione europea più attesa al mondo dove per il club rossonero c’è già un big match d’apertura.

Champions League, ufficiale il calendario: Milan-Liverpool inaugura la stagione europea rossonera

Il sorteggio di Nyon ha regalato diversi big match ai ragazzi di Paulo Fonseca con le sfide contro Liverpool, Real Madrid e Bayer Leverkusen che sono già pronte a regalare grande spettacolo. Un sorteggio che tutto sommato non è stato totalmente negativo per il Diavolo che dovrà comunque compiere bene il proprio lavoro perché si sa, in Europa nessuna partita può considerarsi già vinta. Dunque è stato reso noto il calendario che il Milan dovrà affrontare in Europa e il via ci sarà il 17 settembre. Di seguito tutto il calendario in Champions League del Milan:

17 settembre: MILAN-Liverpool

1 ottobre: Bayer Leverkusen-MILAN

22 ottobre: MILAN-Club Brugge

5 novembre: Real Madrid-MILAN

26 novembre: Bratislava-MILAN

11 dicembre: MILAN-Stella Rossa

22 gennaio: MILAN-Girona

29 gennaio: Dinamo Zagabria-MILAN

Inizio col botto, dunque, per il Diavolo che aprirà la sua Champions League a San Siro contro il Liverpool in una partita che si preannuncia già infuocata anche per il passato delle due squadre in Europa. La sfida con i Reds sarà, inoltre, solo pochi giorni prima del derby di campionato contro l’Inter (i campioni d’Italia sfideranno il Manchester City il 18 settembre). Sarà una prova importante per il Milan di Fonseca che sarà chiamato a fare bene per arrivare in fondo alla competizione.