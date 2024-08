Ultim’ora Milan, sfuma definitivamente il colpo di mercato: ora è UFFICIALE

Dopo averlo seguito nelle scorse settimane, sfuma definitivamente l’arrivo del calciatore: ha firmato per un altro club di Serie A.

Nonostante l’arrivo di Youssouf Fofana e la dichiarazione di Zlatan Ibrahimovic, il mercato del Milan potrebbe riservare qualche sorpresa in queste ultime settimane. Il possibile addio di alcune pedine a centrocampo, come ad esempio Yacine Adli e Tommaso Pobega, potrebbero portare la dirigenza rossonera a mettere a segno un ulteriore colpo in mezzo al campo.

Uno dei nomi monitorati è quello di Manu Koné, centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Il francese classe 2001 è adesso la prima scelta del club, soprattutto dopo che l’altro obiettivo per la zona mediana è definitivamente sfumato. E’ infatti ufficiale il trasferimento di Lazar Samardzic dall’Udinese all’Atalanta.

Milan, Samardzic non vestirà rossonero: ufficiale il suo trasferimento all’Atalanta

Lazar Samardzic non vestirà la maglia rossonera. Il centrocampista serbo era infatti uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la mediana ma è ormai sfumata questa possibilità. E’ infatti ufficiale il suo trasferimento all’Atalanta per 20 milioni di euro più bonus.

Il serbo ha quindi firmato il suo contratto con la Dea, malgrado nelle scorse settimane si fosse detto favorevole ad un passaggio nella squadra di Paulo Fonseca . Ora i rossoneri dovranno vendere i propri esuberi, per poi concentrarsi sul possibile arrivo Manu Koné. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach rappresenta adesso la prima scelta della dirigenza rossonera, con eventuali cessioni che potrebbero liberare un posto per l’arrivo del francese.