Ultim’ora Milan, tutto fatto per Fofana: fissate le visite mediche!

Youssouf Fofana è pronto a vestire la maglia del Milan: i club hanno trovato l’accordo per il passaggio del francese.

Dopo settimane di trattative, adesso ci siamo: Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, è pronto a vestire la maglia rossonera. Dopo il triplice fischio di Milan-Monza, Fonseca aveva già pre annunciato l’arrivo del francese a Milano, ma i due club dovevano trovare l’accordo dal punto di vista economico: ora anche questo ostacolo è stato superato e Fofana nelle prossime ore sarà a Milano.

Milan, tutto fatto per Fofana: i dettagli

Il centrocampista francese sarà un nuovo giocatore del Milan: a confermare la chiusura della trattativa è l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X ha annunciato il passaggio di Fofana dal Monaco al Milan.

Il Monaco, dopo aver puntato alto con cifre attorno ai 30/35 milioni di euro, ha deciso di accettare l’ultima offerta del Milan: 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, considerato anche il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Il Milan ha offerto a Fofana un contratto di quattro anni, con l’opzione per il quinto. Il centrocampista francese è atteso a Milano già nelle prossime ore: tra venerdì e sabato, infatti, Fofana sosterrà le visite mediche e sarà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan.

La forte volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera ha influenzato il Monaco, consapevole che il suo giocatore non avrebbe rinnovato il contratto il prossimo anno e pur di non perderlo a zero ha accettato l’ultima offerta dei rossoneri.