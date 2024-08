Verso Lazio-Milan, Fonseca spiazza di nuovo i tifosi: possibile panchina per due big

Dopo il burrascoso inizio di campionato, con un punto in due partite, Fonseca prova a rivoluzionare il Milan per dare una scossa.

Dopo la fine del ciclo Pioli, conclusosi quasi senza clamore nonostante il suo contributo nel riportare il Milan a un ruolo di rilievo nel calcio italiano, Redbird ha scelto di affidare la guida della squadra a Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese aveva riacceso l’entusiasmo dei tifosi grazie a una pre-stagione convincente, ma il deludente avvio di campionato, con solo un punto raccolto nelle prime due partite contro Torino e Parma, ha già suscitato le prime preoccupazioni.

Nelle prime uscite ufficiali, il Milan ha mostrato le stesse difficoltà difensive che erano emerse alla fine della scorsa stagione, aggravate ulteriormente dall’approccio ultra-offensivo voluto da Fonseca e dall’atteggiamento di alcuni big, apparsi svogliati e sottotono.

In particolare, a preoccupare l’ambiente rossonero sono le recenti prestazioni di Theo Hernandez e Rafa Leao, due che dovrebbe da soli fare la differenza sulla sinistra e che invece in queste prime giornate si sono dimostrati quasi deleteri per il club rossonero: il francese ha svogliatamente lasciato passare chiunque si approcciasse alla sua fascia sinistra, mentre il portoghese si è reso protagonista di un match incolore, ricco di errori e di un brutto gesto nei confronti della tifoseria.

Lazio-Milan, Leao e Theo verso la panchina

Il pessimo inizio di stagione dei rossoneri impone a Fonseca una riflessione profonda, sui suoi principi e sugli uomini a cui affidare le chiavi del progetto tecnico. Tra le novità che potremmo vedere tra poche ore potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Youssouf Fofana, chiamato a dare equilibrio al centrocampo rossonero, e di Emerson Royal che scalzerebbe capitan Calabria.

Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero non essere le uniche novità importanti introdotte da Fonseca per il match con la Lazio: il portoghese starebbe valutando di lasciare in panchina sia Theo Hernandez che Rafael Leao, un tentativo di chiedere di più ai due migliori giocatori della rosa e tra i migliori dell’intero campionato.

Al loro posto sarebbero pronti Filippo Terracciano, arrivato lo scorso gennaio dal Verona ma mai realmente entrato nelle rotazioni, e Samuel Chukwueze, tra i migliori dell’estate rossonera ma anche lui apparso appannato nelle prime uscite ufficiali. Sempre secondo la Rosea, la decisione di panchinare i due big sarebbe stata presa con l’avvallo della società anche se l’ultima parola spetterà questa sera a Paulo Fonseca. Di seguito la probabile formazione:

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.