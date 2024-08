Verso Lazio-Milan, un altro stop per un rossonero: le condizioni

In vista del prossimo match tra Lazio e Milan Fonseca dovrà fare a meno di due giocatori. Le ultime notizie sulle condizioni del rossonero.

Mancano poche ore ai sorteggi della prossima Champions League ma nel frattempo bisognerà concentrarsi sul campionato. Il Milan di Paulo Fonseca difatti non è partito benissimo. Il pareggio conquistato last minute contro il Torino è stato un allarme di quello che sarebbe poi successo a Parma pochi giorni dopo. Una sconfitta cocente che condanna il Milan, per ora, ad un solo punto in classifica e costretto subito a correre ai ripari.

Dunque un inizio già all’insegna dell’inseguimento per il tecnico portoghese che ora dovrà affrontare la Lazio nel match del 31 fuori casa. Biancocelesti che contano tre punti in classifica e il Milan dovrà fare a meno però di ben due giocatori. Oltre all’infortunato Morata, che ne avrà ancora per qualche settimana, ora in allenamento anche un altro giocatore si è dovuto fermare e non potrà essere della partita contro la squadra di Baroni.

Milan, oltre a Morata un altro stop in vista della Lazio

Il Milan, reduce dalla cocente sconfitta contro il Parma, affronterà sabato la Lazio. La squadra di Baroni ha vinto la prima gara ma è uscita sconfitta dal match contro l’Udinese. Il Milan sarà chiamato a vincere a tutti i costi per rialzare da subito la posizione in classifica ma soprattutto per cercare di esprimere un gioco migliore rispetto alle prime due uscite offerte in campionato.

Il Milan dovrà fare a meno di Morata, come già si sa, e non sarà della partita neanche Malick Thiaw. Come riportato da Gianluca Di Marzio il difensore tedesco ha subito una distorsione nella seduta d’allenamento odierna e non verrà rischiato. Dunque non sarà presente all’Olimpico per il match.

In difesa dunque ci sarà ancora una volta spazio, con molta probabilità, alla coppia Tomori Pavlovic. Il nuovo acquisto rossonero difatti col Parma è stato forse l’unico a salvarsi grazie ad un’ottima prestazione che in molte occasioni ha anche salvato il Milan, dunque per lui ci sarà una riconferma nei titolari. Storia diversa per Thiaw che proprio nella prima gara è stato autore di un doloroso autogol, costato poi la panchina a Parma per la prestazione insufficiente offerta. Per lui presenti anche le distrazioni delle sirene estere del calciomercato e il suo futuro è tuttavia ancora da decidere.