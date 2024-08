Verso Milan-Torino, brutte notizie per Fonseca: salterà il match

Il Milan scenderà in campo per la prima giornata di Serie A sabato sera, alle ore 20:45, contro il Torino.

Tra poco più di 48 ore inizia ufficialmente il nuovo Campionato di Serie A: ad aprire le danze saranno i Campioni d’Italia, nonché i cugini dei rossoneri, che affronteranno il Genoa a Marassi. Il Milan, invece, scenderà in campo a San Siro sabato 18 agosto alle ore 20:45 contro il Torino: la partita contro i granata darà il via ufficiale all’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese debutterà sulla panchina dei rossoneri dopo le amichevoli estive e il trofeo Berlusconi, vinto proprio dal Milan contro il Monza.

La stagione deve ancora iniziare, ma i tifosi del Milan hanno già dimostrato il proprio affetto nei confronti della squadra: prima gli abbonamenti sold out, poi uno stadio che contro il Torino va verso il tutto esaurito, nonostante siamo a metà agosto e le temperature siano elevate. Il desiderio di rivedere la propria squadra in campo è tanto, in attesa di scoprire come giocherà il nuovo Milan di Fonseca.

Milan-Torino, Emerson Royal assente: il motivo

Domani pomeriggio Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa, alla vigilia del match inaugurale della stagione di Serie A del Milan, contro il Torino. I rossoneri scenderanno in campo contro la squadra granata sabato sera, alle ore 20:45. Fonseca sta già iniziando a studiare gli undici titolari che partiranno dal primo minuto e il tecnico portoghese è già consapevole di dover rinunciare ad un suo giocatore, nonché al neo arrivato Emerson Royal.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il terzino destro brasiliano appena acquistato dal Milan non sarà a disposizione del tecnico portoghese per la prima gara di Serie A: Emerson Royal, infatti, è dovuto tornare in Inghilterra per completare gli ultimi documenti a livello burocratico del suo trasferimento e non sarà a disposizione di Fonseca per la partita contro il Torino. I tifosi del Milan, dunque, dovranno attendere prima di vedere il debutto ufficiale del nuovo 22 rossonero.

Il Milan ha presentato in settimana l’arrivo di Royal e il brasiliano ha già avuto la possibilità di salutare il popolo rossonero, durante la partita contro il Monza del trofeo Berlusconi. Tuttavia, il suo esordio ufficiale dovrà attendere. Royal è stato acquistato dal Tottenham per 15 milioni di euro più tre di bonus, come innesto per andare a sostituire nel tempo Davide Calabria.