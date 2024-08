Verso Parma-Milan, Fonseca lancia il neo acquisto dal 1′: la novità di formazione

Fra meno di ventiquattro ore il Milan scenderà in campo, dove è atteso dal Parma. Fonsenca ha già in mente l’undici titolare di domani, che prevede un’importante novità rispetto alla scorsa partita.

Il Parma segna il secondo appuntamento stagionale per il Milan di Paulo Fonseca, che ha iniziato il suo cammino alla guida del Diavolo con un pareggio strappato a pochi minuti dalla fine del match contro il Torino. Un’apertura d’annata che non ha di certo entusiasmato i tifosi, reduci da una scorsa stagione piuttosto complicata e costellata da poche gioie.

Il nuovo tecnico rossonero conosce bene il peso che porta sulle spalle e, con lui, tutta la squadra, che si è preparata al meglio per affrontare l’avversario di domani. Qualcuno è destinato a mancare all’appello dei disponibili: salta subito all’occhio l’assenza del neo arrivato Alvaro Morata, in gol all’esordio rossonero in Serie A. Per lui i tempi di attesa non dovrebbero essere molto lunghi, dopo l’infortunio al retto femorale.

Nel frattempo, però, è tempo di pensare all’undici titolare di domani. Per cui il tecnico portoghese, accanto alle certezze e alle riconferme, sembrerebbe avere in serbo una vera e propria sorpresa che spiazzerà ogni tifoso rossonero: previsto l’esordio per il nuovo acquisto sin dal primo minuto di gioco.

Parma-Milan: pronta la sorpresa in campo

Un mercato leggermente sottotono rispetto a quello condotto durante la scorsa estate ha portato, tuttavia, buoni innesti strategici per il nuovo Milan di Fonseca. Fra i quali figura il nome di Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 giunto poche settimane fa dal Salisburgo.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, il serbo domani pomeriggio potrebbe trovare spazio in campo sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Sacchi. Ad affiancare la new entry nel completare il reparto difensivo del Diavolo ci saranno Davide Calabria, Fikayo Tomori e Theo Hernandez, rientrato titolare dopo i soli 30 minuti contro il Toro.

Altri cambiamenti sembrerebbero essere previsti a centrocampo. Yunus Musah viaggia verso una maglia da titolare, mentre Ruben Loftus-Cheek dovrebbe affiancarlo sulla trequarti. Riconfermato in attacco il numero 10 Rafa Leao, mentre Fonseca vuole dare fiducia a Noah Okafor che, entrato negli ultimi sette minuti di partita, è riuscito a consegnare al popolo rossonero il punto del pareggio.

Ecco, dunque, la probabile formazione del Milan di domani contro il Parma: (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.