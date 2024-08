Yunus Musah, statistiche e curiosità del mediano del Milan

Scopri tutto su Yunus Musah, il giovane centrocampista del Milan: statistiche, curiosità e il suo impatto in Serie A.

Yunus Musah è un calciatore statunitense che gioca nel Milan e nella nazionale statunitense. È nato a New York, ma ha vissuto in Italia da bambino. Si è avvicinato al calcio nel Giorgione a Castelfranco Veneto.

Quando aveva pochi mesi, la sua famiglia si è spostata a Londra. Lì, è entrato nell’Academy dell’Arsenal. Nel 2019, è stato acquistato dal Valencia, dove ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Ha giocato per tre anni al Valencia, ottenendo 94 presenze. Nel 2023, è stato acquistato dal Milan per cinque anni. Ha scelto di giocare per la nazionale statunitense, debuttando nel 2020 e ottenendo 39 presenze.

Chi è Yunus Musah

Origini e gioventù

Yunus Musah è nato a New York City il 29 novembre 2002. È un talento del calcio italiano con origini ghanesi. Cresciuto a Castelfranco Veneto, si è spostato a Londra all’età di 10 anni per entrare nell’Academy dell’Arsenal.

Ha mostrato le sue qualità nelle giovanili inglesi, diventando capitano dell’Under 18. Nel 2019, all’età di 17 anni, è stato acquistato dal Valencia. Lì ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Dettagli biografici Informazioni Luogo di nascita New York City, Stati Uniti Data di nascita 29 novembre 2002 Nazionalità Ghanese, Italiana, Inglese, Americana Club attuale AC Milan Carriera precedente Valencia CF

Yunus Musah, talento emergente

Dopo l’arrivo al Valencia nel 2019, Yunus Musah si è fatto spazio nella squadra principale. Ha giocato 94 partite in tre anni. Nel 2020, ha scelto di giocare per la nazionale statunitense, ottenendo 39 presenze.

Carriera e caratteristiche tecniche

Yunus Musah è un centrocampista versatile. Può giocare da mediano, mezzala o trequartista. Ha una buona tecnica e lavora molto bene quando non ha il pallone.

La sua stagione 2020-2021 è stata eccellente. A 18 anni, ha giocato 17 partite da titolare e 15 da subentrato in Liga. È bravo nel dribbling e nel muoversi con la palla.

Giocatore Età Ruolo Squadra Presenze in Liga (2020-2021) Yunus Musah 18 Centrocampista Valencia 32 Yeremi Pino 18 Attaccante Villarreal 25 Martín Zubimendi 22 Centrocampista Real Sociedad 29 Chukwueze 22 Attaccante Villarreal 26 Emerson 22 Difensore Barcellona 28 Isak 21 Attaccante Real Sociedad 32 Diego Lainez 21 Attaccante Real Betis 22 Marcos Paulo 20 Attaccante Atletico Madrid 18

Yunus Musah è un talento emergente nel calcio internazionale. Ha iniziato con il Giorgione in Italia. Poi è passato ad Arsenal e Valencia prima di andare al Milan nell’estate 2023.

Con i rossoneri, Musah avrà la chance di brillare. Sarà in grado di mostrare le sue qualità tecniche e fisiche in Serie A.

Il suo futuro è molto promettente. Il trasferimento al Milan per 18 milioni di euro più bonus mostra l’interesse dei rossoneri nei giovani talenti.

Musah è pronto a diventare un punto di forza del centrocampo del Milan. Sarà un giocatore importante per il suo futuro professionale.