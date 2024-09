Fonseca in conferenza stampa: “Cambio modulo?”, poi l’indizio su Reijnders

Conferenza stampa Fonseca, le dichiarazioni dell’allenatore del Milan in vista del match di Serie A contro il Venezia

Finita la pausa nazionale, il Milan è pronto a tornare in campo per disputare la quarta giornata di Serie A. La squadra di Paulo Fonseca è alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Nelle prime tre partite, infatti, il Diavolo ha conquistato due punti avendo sfidato il Torino, il Parma e infine la Lazio all’Olimpico.

Non è, quindi, un buon momento in casa Milan, ma la rosa rossonera lavora senza sosta per cercare di confermare le alte aspettative, nonostante i primi malumori dei tifosi. Domani sera, alle ore 20:45, la squadra allenata da Paulo Fonseca sarà impegnata nella partita contro il Venezia a San Siro. Il tecnico portoghese ha presentato il match rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

Milan-Venezia importante come gare contro Inter e Liverpool: “Sono tutte importanti, specialmente in questo momento in cui non abbiamo vinto le prime 3 partite. Sono fiducioso come sempre, è importante vincere e poi penseremo alle altre due. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita di domani”.

Caso Leao-Theo chiuso?: “Mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Ma sono due giocatori come gli altri, c’è una buona atmosfera e hanno lavorato tranquilli”

Sul fatto di essere sotto esame: “Io sono sempre sotto esame. siamo dipendenti dai risultati. sono focalizzato sul mio lavoro. se siamo focalizzati su quello di cui si parla è difficile lavorare. tutti noi dobbiamo lavorare per migliorare”.

Rejnders più avanti?: “Si. penso che ha queste caratteristiche. cerco sempre di avere nello spazio più favorevole per le caratteristiche. abbiamo visto Rejnders più vicino a Fofana ma si ci abbiamo pensato. mi è piaciuto anche in nazionale”.

Chiave per uscire dalle difficoltà?: “Io continuo con la stessa passione cercando di risolvere il problema che la squadra ha avuto nelle prime tre partite. Penso solo al lavoro con la squadra e i calciatori”.

Passare a tre in difesa o centrocampo?: “Riguardo alla difesa non penso di cambiare. Parlanndo di sistema se guardiamo le grandi squadre questo è un inizio e poi le dinamiche sono diverse. le dinamiche sono più importanti della formazione iniziale”.

Gioco dominante sulla corsa?: “Tutti noi crediamo nelle nostre idee e io non posso credere che i calciatori con queste qualità possono giocare solo in contropiede. Le grandi squadre devono essere dominanti e questo è un cambiamento che dobbiamo fare. Dobbiamo non prendere tanti gole e per questo dobbiamo avere di più la palla e i calciatori stanno capendo l’importanza di gestire la partita con la palla”.

Problemi della squadra?: “Troppi gol simili”.

Voglia di riscatto da parte dei calciatori e obiettivo Scudetto?: “Si. Quello che vedo nei giocatori tutti i giorni è una squadra che crede e che vuole migliorare. Io non posso essere negativo quando vedo come lavorano i miei calciatori e la mia fiducia”.

Maignan leader?: “Ha un carattere forte. E’ già un leader del gruppo e abbiamo bisogno della sua leadership. Anche altri calciatori arrivati adesso possono essere leader”.

Su Silvano Vos: “Giocatore di qualità che vuole avere la palla nel possesso offensivo. Tecnicamente forte e può fare sia il centrocampista che il trequartista. Mi piace come ha lavorato e dopo l’infortunio di Bennacer lavorerà insieme a Zeroli nella prima squadra”.

Scelte per domani: “Il rendimento di quelli in Nazionale è stato positivo e devo approfittare della fiducia che portano dalla Nazionale”.