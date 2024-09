Abraham infiamma il derby: l’ha detto su Inter e Milan

Tammy Abraham, ultimo arrivo rossonero nel mercato estivo, è intervenuto a MilanTV per commentare diversi temi, tra cui il derby.

Tammy Abraham è stato l’ultimo colpo del Milan, che ha rafforzato il reparto offensivo regalando a Paulo Fonseca un nuovo attaccante utile per le tre competizioni a cui parteciperanno i rossoneri questa stagione.

Dopo essersi presentato in conferenza stampa il centravanti inglese ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali di Milan TV, intervenendo su molti argomenti diversi.

Abraham infiamma il derby: le parole

Sull’arrivo al Milan: “È un sogno, è un onore. Sono cresciuto seguendo questo fantastico club, con le sue glorie. Ho giocato contro il Milan in passato, ora sono contento di giocare per loro”.

Su Tomori: “Lo conosco da quando avevo 6 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme, ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Siamo cresciuti insieme, siamo arrivati in prima squadra, abbiamo giocato in Premier League, siamo arrivati in Serie A e ora giochiamo nello stesso club. E’ davvero un sogno”.

Su San Siro: “Quando esci dal tunnel ti vengono i brividi: senti la musica, vedi i tifosi e ti vengono i brividi. Sono cresciuto vedendo giocare e segnare tanti giocatori a San Siro. E’ stato bellissimo, ma ora è il momento di segnare per questo grande club”.

Su come si immagina il suo primo con il Milan: “Se dovessi dire un gol che farebbe impazzire tutti sarebbe nel derby contro l’Inter: tocco il mio primo pallone, segno e vinciamo 1-0. E’ il mio sogno: vincere il derby e sognare”.