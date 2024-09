Addio al calcio e messaggio da brividi: Tatarusanu lo annuncia sui propri social

Il giocatore ha lasciato il calcio nelle ultime ore e il suo messaggio ha commosso i tifosi. Lascia dopo diversi importanti titoli.

Con la maglia del Milan ha collezionato 37 presenze in tre stagioni ed ha vinto un titolo di serie A nell’annata 2021/2022. Ciprian Tatarusanu ha avuto alti e bassi durante la propria esperienza in rossonero ma è proprio lo scudetto il più bel ricordo che i tifosi hanno di lui. Non solo il club rossonero in quanto Tatarusanu ha vestito in Italia anche la maglia della Fiorentina.

Poi esperienze in Francia tra Nantes e Lione, oltre a quelle iniziali in Romania, poi l’ultima esperienza in Saudi Pro League dove ha giocato tra le fila dell’Abha Club. Negli ultimi minuti l’addio al calcio con Tatarusanu che ha pubblicato un bellissimo messaggio per salutare lo sport che lo ha fatto conoscere a tutti noi.

Tatarusanu dice addio al calcio: il messaggio social

L’oramai ex giocatore ha cosi commentato: “Il calcio è lo sport più bello del mondo e ho avuto la fortuna e l’onore di praticare. Ho dato tutto dai primi giorni fino ad ora, l’ho sempre messo al primo posto. Grazie per i momenti belli ma anche e soprattutto per quelli difficili che mi hanno aiutato a rendermi l’uomo che sono oggi”.

Tatarusanu ha ringraziato tutti, dai giocatori compagni di squadra e non, ai tifosi e persino ai giornalisti. Ecco il messaggio del giocatore rumeno: