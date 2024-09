Ancora critiche per Leao, la sentenza è netta: lo ha detto dopo il derby

Il Derby non lascia scampo alle critiche per Leao, con una sentenza netta nei suoi confronti arrivata dopo la sfida di domenica sera

Rafael Leao è nuovamente al centro delle critiche, e questa volta nemmeno la vittoria nel derby contro l’Inter è riuscita a placare il malumore della piazza rossonera.

Il Milan, che ha iniziato la stagione con alti e bassi, sta soffrendo la mancanza di un contributo decisivo del suo gioiello portoghese, il cui rendimento è lontano dagli standard a cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori.

Leao sembra essere sceso in campo con un atteggiamento svogliato, spesso distante dal gioco e incapace di trovare quel guizzo decisivo che lo aveva reso uno dei talenti più apprezzati della Serie A. Anche nel derby, nonostante alcune buone occasioni, il portoghese ha trovato davanti un Sommer in stato di grazia, che gli ha negato la gioia del gol.

Un contributo poco incisivo che non è bastato a evitare critiche feroci, sia dai tifosi che dalla stampa. L’aria tra Leao e il mondo rossonero sembra essere tesa, un clima di freddezza che pesa sul morale del calciatore e della squadra.

L’equilibrio però, potrebbe cambiare rapidamente: basterebbero alcune giocate “alla Leao” per riportare l’entusiasmo tra i tifosi e restituire al Milan quel giocatore decisivo che nelle scorse stagioni aveva fatto la differenza. Sta ora al numero 10 trovare la scintilla per tornare a brillare e trascinare i rossoneri fuori da questo momento complicato.

Pardo si scaglia contro Leao: “Sarà sempre un po’ discontinuo”

Pierluigi Pardo, telecronista sportivo, nel corso del post-partita di Inter-Milan si è scagliato contro Rafael Leao in merito alle prestazioni che sta offrendo il portoghese sul campo di gioco: “Parliamo di un talento che sarà sempre un po’ discontinuo, fa parte delle sue caratteristiche di fantasia“.

Pardo non si è trattenuto nel corso della chiacchierata con anche Andrea Stramaccioni, incolpando Leao sul gol subito dai rossoneri: “Nel primo tempo era il meno brillante e l’1-1 nasce anche da un suo mancato ripiegamento. Il secondo tempo è stato d’intensità e incoraggiante”.

Secondo il telecronista, il portoghese deve aumentare la percentuale di partite nelle quali il rendimento è positivo, in questo modo aiuterà il Milan a raggiungere gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione.

Leao ha bisogno di ritrovarsi in mezzo al campo, con le sue giocate e la sua elasticità di ripiegare all’indietro per poi scattare sulla fascia in contropiede, dove ci ha mostrato sempre di essere fatale.