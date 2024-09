Bayer Leverkusen-Milan, cambio modulo in vista? Tre dubbi per Fonseca

Paulo Fonseca ha almeno 3 dubbi sugli undici titolari che scenderanno in campo martedì contro il Bayer Leverkusen.

Dopo la sconfitta subita alla prima giornata contro il Liverpool, il Milan di Paulo Fonseca tornerà a giocare in Champions League martedì 1° ottobre, in Germania contro il Bayer Leverkusen: i rossoneri sono attualmente a quota 0 punti dopo la sconfitta contro i Reds, mentre i tedeschi hanno ottenuto una vittoria contro il Feyenoord nello scorso turno, conquistando i tre punti.

Una prova importante per i rossoneri, che devono provare a conquistare i primi punti nella massima competizione europea, caratterizzata da un nuovo format: a partire da quest’anno, infatti, non ci sono più i gironi da 4 squadre, ma c’è un unico girone e un’unica classifica, che decreteranno le prime 8 finaliste. Successivamente, verranno definite le ulteriori squadre che prenderanno parte al tabellone finale.

Per il Milan dunque è importante collezionare punti, per provare ad accedere direttamente alle fasi finali o tramite i play-off. Contro il Leverkusen servirà dunque una prova di carattere, come dimostrato nelle ultime due uscite di campionato contro Inter e Lecce.

Bayer Leverkusen-Milan, tre dubbi per Fonseca: le ultime

In vista del match contro la squadra tedesca, il tecnico rossonero Fonseca recupera Calabria e Okafor. E per il tecnico portoghese, arrivano diversi dubbi da risolvere prima del match in ottica formazione titolare.

Il dubbio principale di Fonseca è il modulo: nelle ultime due di campionato, il Milan ha giocato con il 4-2-4, schierando due attaccanti titolari, ovvero Abraham e Morata. Il dubbio di formazione ricade sulle condizioni di Morata che, come riportato da Gianlucadimarzio.com, è ancora indolenzito e la possibilità di vederlo partire dalla panchina aumenta. Con Morata in panchina, Fonseca schiererebbe dal primo minuto Loftus-Cheek, cambiando il modulo in 4-2-3-1.

L’altro dubbio di formazione ricade sulla scelta tra Davide Calabria ed Emerson Royal: il terzino destro italiano è rientrato proprio quest’oggi in gruppo e scalpita per una maglia da titolare, dopo aver saltato le ultime due partite. Ma il brasiliano continua a crescere, e Fonseca potrebbe puntare ancora su di lui, senza stravolgere la solidità difensiva.

Proprio in difesa ricade il terzo dubbio, con uno tra Pavlovic e Tomori che affiancheranno Gabbia: il difensore serbo vorrebbe tornare in campo dal primo minuto, e Fonseca potrebbe puntare su di lui anche per tenere a bada la fisicità dell’attacco della squadra tedesca. Fonseca ha poco meno di 48 ore per decidere dunque gli undici titolari, e la rifinitura di domani prima della partenza sarà determinante.