Calciomercato Milan, è già Abraham-mania: il piano del club per farlo restare

In meno di un mese Tammy Abraham ha già conquistato tutti al Milan, ci si aspetta un piano per averlo anche la stagione successiva.

Sebbene il campionato sia iniziato da poco l’impatto di Tammy Abraham in maglia rossonera è già ben evidente, passato come acquisto in sordina si sta rivelando ancora un calciatore di qualità. Un fattore interessante, forse sottovalutato, è l’amicizia tra Abraham e Fikayo Tomori. I due giocano insieme sin da quando avevano 6 anni e ora si sono ritrovati dopo essersi persi per la parentesi romana e quella rossonera.

Il Milan ha realizzato con la Roma uno scambio di prestiti secchi con Saelemakers, scambio che per ora sta vincendo il Diavolo anche grazie all’infortunio dell’esterno belga. Non c’è un riscatto per il prestito per cui il Milan non ha la forza di esercitare alcun cartellino per trattenere il giocatore nelle mura di San Siro, si studia dunque un modo per legarlo ai colori rossoneri.

Abraham rimane al Milan? La verità

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, per il lavoro che svolge per la squadra, facendo leva sulle proprie caratteristiche fisiche e tecniche, Abraham è già fondamentale per il Milan. Bravo nel legare i reparti e nel far salire la squadra nei momenti di difficoltà. A fare la differenza però è l’atteggiamento costruttivo mostrato in ogni allenamento oltre la piena disponibilità al tecnico Fonseca.

Nelle gerarchie iniziali il classe 1997 doveva rappresentare un’alternativa, seppur di livello, al titolare Morata ma allo stato attuale Tammy è assolutamente un titolare al pari dello spagnolo. E l’intesa tra i due cresce e fa ben sperare in vista di una stagione così piena di appuntamenti di lusso tra Serie A e Champions League.

I 184 minuti divisi in 4 partite in campionato con 1 gol e 2 assist a referto. Abraham ha avuto un ottimo impatto al Milan e con il tempo potrà migliorare anche in termini realizzativi per tornare definitivamente ai livelli della prima stagione alla Roma. Ibrahimovic e Furlani hanno investito 1,5 milioni per il prestito dal club giallorosso senza riservarsi un’opzione di acquisto. Una scelta dettata dal poco tempo a disposizione per chiudere l’operazione, ma che non sposta nulla sulla volontà del Milan di puntare su Abraham anche nelle stagioni a venire.

Tammy in rossonero sta ritrovando quelle sensazioni che gli erano mancate soprattutto nell’ultima annata: fiducia da parte dell’allenatore e della dirigenza, grande empatia con i compagni di squadra e i tifosi. L’idea del Diavolo è quella di acquistare Abraham al termine della stagione dalla Roma per circa 8/10 milioni di euro e l’appuntamento era già fissato in primavera. Ma con prestazioni di questo livello Tammy potrebbe convincere il club ad accelerare le operazioni.