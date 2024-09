Calciomercato Milan, la cessione a gennaio è vicina: la big spagnola fa sul serio

Il giocatore rossonero potrebbe dire addio al Milan nella prossima sessione di mercato: la cessione si fa sempre più concreta.

Mentre la squadra di Fonseca resta focalizzata sul fattore campo, i dirigenti del Milan continuano a tenere un occhio rivolto alle possibili situazioni di calciomercato. Una di queste potrebbe coinvolgere Luka Jovic, attaccante sempre più lontano dalle idee tattiche dell’allenatore portoghese. Nel corso della prossima finestra di mercato, di fatto, il centravanti serbo potrebbe mettere la parola fine alla sua avventura in rosanero. Sulle vicende del calciatore classe 1997 si sarebbe interessata una big del calcio spagnolo.

Jovic al passivo d’addio?

Luka Jovic potrebbe salutare il Milan nel mese di gennaio. In questa prima parte di stagione, l’attaccante serbo sta facendo fatica a trovare spazio nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca, vedendosi spesso e volentieri costretto a seguire la gara dalla panchina. Il centravanti, infatti, è chiuso da Alvaro Morata e Tammy Abraham, decisamente più in forma dell’ex Real Madrid sia sul piano delle prestazioni che in termini numeri. Neanche con il cambio modulo attuato da Fonseca, che prevede due attaccati di ruolo, Jovic sta riuscendo a farsi strada nelle idee del tecnico.

Considerato il poco spazio, Luka Jovic potrebbe decidere di far maturare in sé l’ipotesi di un possibile addio al Milan nel mercato di gennaio. A spingere l’attaccante serbo verso questa scelta potrebbero essere le avance di un club spagnolo. Stando a quanto riportato da ‘El Gol Digital’, l’attaccante del club rossonero sarebbe finito nei radar del Villarreal. La compagine spagnola avrebbe già avviare i primi contatti con il Milan, manifestando un forte interesse per il centravanti serbo.

La volontà da parte del Villarreal è quella di affondare il colpo nella prossima finestra di mercato, sfruttando principalmente il fatto che Luka Jovic non stia trovando spazio al Milan. D’altro canto, il club rossonero sarebbe ben disposto a lasciar partire il calciatore.

Pur di avviare le pratiche della cessione, la società lombarda potrebbe concedere al Villarreal anche un piccolo sconto sul cartellino. Resta da capire ancora la formula di acquisto che la compagine spagnola deciderà di utilizzare. Luka Jovic sarebbe il primo nome in cima alla lista degli spagnoli.