Caos Theo e Leao, c’è la decisione del Milan: cosa succederà

Il caos tra Theo, Leao e il Milan porta i rossoneri a prendere una decisione finale in merito al comportamento assunto dai calciatori

Il Milan sta attraversando un momento complicato, sia sul campo che all’interno dello spogliatoio. Nella partita di ieri sera, che ha segnato il terzo match consecutivo senza vittorie, la squadra rossonera ha dovuto affrontare non solo un avversario ostico, ma anche tensioni interne

Al centro delle polemiche le scelte tecniche di Paulo Fonseca, che ha deciso di escludere dal primo minuto due dei suoi giocatori più rappresentativi: Theo Hernandez e Rafael Leao.

Fonseca ha motivato la sua decisione con la scarsa brillantezza mostrata dai due nelle ultime settimane, ritenendo che il loro contributo non fosse all’altezza delle aspettative e del valore del Milan. Il vero segnale di malessere nello spogliatoio, è emerso durante il cooling break, quando Theo e Leao, entrati nel secondo tempo, si sono isolati dal resto della squadra, evitando il discorso del tecnico e la compattezza del gruppo.

Questo comportamento ha alimentato ulteriori speculazioni su possibili fratture all’interno del gruppo, in un momento in cui l’unità dovrebbe essere la priorità. La scelta di Fonseca ha acceso i riflettori su una situazione che rischia di minare l’armonia nello spogliatoio, proprio mentre il Milan cerca di uscire da un periodo difficile.

Come la squadra gestirà questa tensione interna sarà cruciale per le prossime settimane, in cui sarà necessario ritrovare compattezza e risultati positivi per evitare che la stagione prenda una piega negativa.

Theo e Leao, arriva la decisione finale: niente multa

In merito al caso accaduto nella sfida di ieri sera tra Lazio e Milan, il club rossonero – come riportato da La Gazzetta dello Sport – non prenderà provvedimenti contro Theo Hernandez e Rafael Leao. I due calciatori non saranno multati e prenderanno parte alle sfide con le loro rispettive nazionali.

Una decisione importante presa per scongelare il momento e ricucire le fratture presenti all’interno dello spogliatoio: una pausa quella delle nazionali dunque, arrivata nel momento giusto. Il club e i suoi calciatori coinvolti hanno bisogno di prendere aria e cercare felicità.

La corsia di sinistra del Milan continuerà ad esistere e ad essere decisiva, ma al momento c’è bisogno di una fase di riconciliazione tra le parti: ora intanto i due partiranno per affrontare gli impegni con le nazionali e poi faranno rientro a Milanello per preparare la sfida contro il Venezia.

Il mese di settembre inoltre è importante per capire la vera realtà del Milan, con l’esordio stagionale in Champions League e il derby della Madonnina tra due giornate.