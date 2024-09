Caso Theo-Leao, il Milan ci mette un freno: la decisione del club

I rossoneri hanno svariati problemi a cui pensare, tra questi anche il gesto poco professionale da parte di Leao e Theo avvenuto contro la Lazio.

Il Milan non ha iniziato la Serie A come da pronostico; Paulo Fonseca sembra aver preventivato meno insidie di quelle che si sono effettivamente presentate.. Il pareggio in rimonta contro il Torino sarebbe dovuto essere di buon auspicio ma l’infelice uscita di Parma ha mostrato il contrario. Dulcis in fundo la trasferta di Roma con la Lazio che ha visto i rossoneri prima andare in vantaggio, poi la rimonta biancoceleste e infine il pari proprio con Leao.

Mentre Fonseca dovrà pensare a come sopperire a questi punti persi nelle prime tre giornate, la società ha lavorato per capire il da farsi con Leao e Theo. Bisogna dare un segnale chiaro e forte, anche perchè l’attenzione si è spostata più su loro due che sul match tra Lazio e Milan.

Adesso basta, comanda Fonseca! Il Milan fa chiarezza

Il Milan si è ovviamente schierato dalla parte del proprio tecnico, sia per la mole di risultati negativi che per la questione sobbalzata in Casa Milan a causa di Leao e Theo Hernandez. Stamane la Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla decisione del Milan, dopo che ieri è uscita fuori la voce che i due calciatori non sarebbero stati multati dalla società.

La Gazzetta ha spiegato in maniera approfondita anche il perchè il Milan abbia poi deciso di non multare ne il portoghese ne il francese. l dietrofront di sabato notte all’Olimpico e le tempestive scuse alla dirigenza e all’allenatore, hanno spianato la strada alla chiusura del caso Leao-Theo Hernandez, ma adesso i due top player rossoneri non potranno più sbagliare atteggiamenti e comportamenti. In campo e fuori.

Se torneranno a Milanello in buone condizioni fisiche dopo i rispettivi impegni con le nazionali, saranno titolari nella gara contro il Venezia a San Siro e poi nei due big match successivi con il Liverpool e l’Inter. Da ora in avanti, però, è ancora più chiaro che a comandare, con il pieno appoggio del club, sia Paulo Fonseca. Fonseca ha già considerato chiuso il caso e bisogna tornare un gruppo coeso il prima possibile, anche perché parliamo dei due calciatori più forti che ha il Milan in rosa. Di certo non due mestieranti qualunque.