“C’è uno scarso spirito di squadra”, l’ex Milan ci va giù pesante!

L’ex calciatore non ha dubbi sul Milan di Fonseca: il suo giudizio è netto.

Il Milan sta vivendo un periodo alquanto complicato. La situazione in casa rossonera è critica, sopratutto dopo il ko subito in Champions League contro il Liverpool. La posizione di Fonseca è in bilico, il tecnico si giocherà le sue ultime chance domenica sera nel derby di Milano. Sul momento del Milan si è espresso un ex calciatore rossonero, Alberico Evani.

Evani è diretto: il suo giudizio è inequivocabile

Alberico Evani ha analizzato il momento del Milan nel corso della sua ultima intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex calciatore è stato più che chiaro: “L’organico è da primissimo piano, tra i migliori in Italia. Allo stesso tempo balza all’occhio lo scarso spirito di squadra, sembra esserci poca disponibilità al sacrificio da parte di tutti. Devono ritrovare questo prima di tutto il resto”.

Evani ha poi sottolineato: “Le responsabilità sono di tutti, club allenatore e squadra devono essere indirizzati verso lo stesso obiettivo. Molti dei giocatori sono quelli dell’anno scorso, sanno cosa serve per ottenere risultati. Il gioco non è fluido, non c’è buon equilibrio. Ma ripeto, la tattica viene dopo il furore agonistico: in campo si deve pensare al noi, non all’io”.

Sul possibile esonero di Fonseca: “Purtroppo nel calcio è così, senza risultati paga l’allenatore. Ma se la società lo ha preso per cambiare sistema di gioco gli andrebbe dato tempo di lavorare, di entrare nella testa dei giocatori. Fonseca ha esperienza, credo abbia gli strumenti per gestire bene il momento e rivitalizzare una squadra che in queste partite non è stata all’altezza delle qualità che ha”.

Sul derby: “L’Inter è la squadra più forte, la più attrezzata per ripetersi. Anche contro il City mi ha dato la sensazione di essere un gruppo vero, esattamente ciò che manca al Milan. Sono un collettivo determinato, compatto, tutti si atiutano, difendono e attaccano insieme”.