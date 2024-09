Champions League, verso Bayer Leverkusen-Milan: le condizioni di due rossoneri

Il Milan di Paulo Fonseca è già al lavoro per preparare il prossimo match di Champions League: le condizioni da Milanello.

Per il Milan di Paulo Fonseca è già tempo di archiviare le due ultime vittorie in Campionato, prima contro l’Inter e poi contro il Lecce: dopo un avvio di stagione a rilento, i rossoneri sembrerebbero essere usciti dalla crisi, grazie anche alla crescita dei big della rosa.

La squadra rossonera tornerà in campo subito martedì 1° settembre, nel secondo match di Champions League: il Milan affronterà il Bayer Leverkusen in Germania e proverà a strappare i primi punti anche nella massima competizione europea, considerato che nel primo match aveva trovato una sconfitta contro il Liverpool. Fischio d’inizio in programma alle ore 21:00.

Champions League, le condizioni di Calabria e Morata

Dopo un avvio particolarmente faticoso, il Milan di Paulo Fonseca ha collezionato le prime due vittorie consecutive della stagione. E sarebbe bello poter proseguire su quest’onda, prima della seconda sosta per le Nazionali. Prima il Bayer Leverkusen, poi la Fiorentina. E per questi ultimi due match, il tecnico portoghese ha bisogno di tutti i suoi giocatori.

A tal proposito, a Milanello arrivano novità circa le condizioni di due rossoneri: Alvaro Morata e Davide Calabria. L’attaccante spagnolo è stato sostituito nella seconda frazione di gioco di Milan-Lecce, dopo che si è seduto a terra: questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo, svolgendo lavoro di scarico. Per il terzino destro, invece, ancora lavoro personalizzato: Fonseca spera di recuperarlo per la sfida di martedì. Calabria, infatti, ha saltato gli ultimi due match di Campionato.