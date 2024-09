Champions, tifosi del Milan in festa: la notizia

Arrivano importanti novità che rendono felici i tifosi del Milan in vista delle partite di Champions League

In casa Milan si respira un’aria di perplessità. La squadra di Paulo Fonseca non ha ancora trovato la vittoria nelle prime tre partite disputate. Infatti, per i rossoneri sono arrivati due pareggi e una sconfitta. In questa pausa nazionale la squadra dovrà essere consapevole dell’importanza di mantenere un gruppo coeso e motivato e cercare di dare il massimo per le prossime partite in programma.

Infatti, dopo la pausa delle nazionali, il Milan dovrà affrontare il Venezia in casa a San Siro sabato 14 settembre alle ore 20.45. La rosa di Paulo Fonseca, inoltre, non dovrà perdere la concentrazione perché dovrà affrontare il Liverpool il 17 ottobre alle ore 21.00, partita valida per la prima giornata di Champions League.

Champions League, novità in arrivo sul prezzo dei biglietti

Nelle ultime ore è uscita una notizia che renderà tutti i tifosi del Milan davvero felici in vista delle partite di Champions League. Infatti, a partire da questa stagione calcistica 2024/2025, ci sarà il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi che seguono le loro squadra in trasferta nelle Coppe. Di seguito riportato tutto quello che bisogna sapere secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa.

Secondo quanto stabilito dalla Uefa, il costo massimo per la trasferta nelle Coppe sarà 60 euro in Champions League, 40 euro in Europa League e 20 euro in Conference League.

Ad averlo annunciato è stata l’Uefa precisando anche che questi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/2026 a un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League