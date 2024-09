“Ci ha pensato anche il Milan”: il retroscena di mercato fa mordere le mani ai tifosi

Il retroscena di calciomercato fa infuriare i tifosi del Milan. Anche la società rossonera aveva provato a prendere il gioiellino, ma senza successo.

L’infortunio di Ismael Bennacer è una doccia fredda per il Milan. La lesione al polpaccio rimediata nel ritiro dell’Algeria costringerà il centrocampista a rimanere lontano dai campi per almeno tre mesi, nella migliore delle ipotesi due. Non una buona notizia anche per Paulo Fonseca, che in vista della ripresa dei campionati dovrà inventarsi un piano B. La coppia Fofana-Reijnders non può reggere i ritmi serrati che dovrà affrontare il Diavolo nei prossimi mesi, con tre competizioni (quattro con la Supercoppa).

L’idea del tecnico portoghese è non solo utilizzare Musah e Loftus-Cheek, ma anche sfruttare i giovani del Milan Futuro come il neo arrivato Silvano Vos e Kevin Zeroli. Appare assai lontana l’ipotesi che vedrebbe la dirigenza di via Aldo Rossi pescare nel mercato degli svincolati, parco in cui spicca ancora il nome di Adrien Rabiot. La richiesta di ingaggio del francese rimane troppo alta per il Milan, che dovrà valorizzare con il materiale in rosa.

In estate, dopo una lunga telenovela, la mediana ha visto arrivare Youssouf Fofana. Secondo tuttomercatoweb.com, qualora l’affare fosse saltato Ibrahimovic avrebbe puntato Samuele Ricci.

Retroscena clamorosa sul mercato estivo: il Milan su Samuele Ricci

Nei numerosi momenti in cui la trattativa con il Monaco sembrava naufragare, il Milan aveva inserito sul taccuino vari prospetti. Tra questi Manu Konè, inseguito a lungo ma poi approdato alla Roma, e proprio il centrocampista del Torino, per cui Geoffrey Moncada nutre grande stima. Un retroscena che, vista l’ottima prestazione offerta venerdì scorso con la maglia azzurra, fa mordere le mani alla Milano rossonera. La crescita di Ricci è ormai sotto gli occhi di tutti.

Il classe 2001 è ormai in pianta stabile nelle gerarchie dei granata, prima sotto gli schemi di Ivan Juric e ora agli ordini del nuovo tecnico Paolo Vanoli. Nell’esordio vittorioso di Nations League contro la Francia, il centrocampista di Spalletti è stato sicuramente tra i migliori. A quanto pare, in estate non solo il Milan aveva provato ad accaparrarsi il talento del Torino. Infatti anche Roberto De Zerbi avrebbe chiesto ai dirigenti dell’Olympique Marsiglia l’ex Empoli.

Sul 23enne centrocampista Urbano Cairo è stato categorico. Malgrado le cessioni di lusso di Buongiorno e Bellanova, il patron granata ha chiuso le porte al trasferimento di Ricci, ora perno della mediana di Vanoli e del ct Spalletti.