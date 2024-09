Clamoroso Milan, club nel mirino dell’Arabia Saudita: la società interviene

Emersa una clamorosa indiscrezione che vedrebbe il Milan nei club nella lista dell’Arabia Saudita. La società rossonera interviene.

L’avvento dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio non è di certo passato inosservato. Con una potenza economica neanche paragonabile a quella dei top club europei, diverse squadre saudite sono riuscite a strappare all’Europa diversi top player. In molti casi si è trattato di giocatori ormai in declino, ma in alcuni casi anche di alcuni top player nel vivo della loro carriera che hanno preferito dar priorità al portafoglio.

Al tempo stesso, però, l’Arabia Saudita non è entrata nel calcio solo per rinforzare i propri club. Molti fondi hanno, infatti, deciso di acquistare alcune squadre puntando sulla rilevanza che ha questo sport nel palcoscenico europeo. Sono diversi i club del vecchio continente rilevati da fondi sauditi, che in poco tempo sono riusciti a raggiungere i massimi livelli.

Il caso più recente è senza dubbio quello del Newcastle, ma la lista è molto lunga. Nelle ultime ore è stata sganciata una vera e propria bomba che vede il Milan diretto protagonista. Il club rossonero sarebbe finito nel mirino dell’Arabia e alcuni tifosi hanno già iniziato a risognare in grande. Non si è, però, fatta attendere la risposta della società.

Potenziale investitore arabo per il Milan: il club smentisce tutto

A lanciare l’indiscrezione è stato il quotidiano Repubblica, che ha parlato di un documento ufficiale del Ministero degli Investimenti Riad che vedrebbe il Milan nella lista dei possibili investimenti che il Regno vorrebbe fare. Nel documento non erano presenti ulteriori dettagli, ma è chiaro che la notizia ha spiazzato tutti. Il club rossonero ha, però, risposto immediatamente sottolineando che non è a conoscenza di nulla.

Va ovviamente evidenziato che per “possibile investimento” potrebbe intendersi anche una semplice partnership. Al momento, però, non è dato sapere di più con il Milan che, però, si è subito tirato fuori.

Le priorità della società, almeno per ora, sono altre e in cima non ci possono che essere i risultati sul campo. L’avvio di stagione è stato disastroso e al rientro dalla sosta ci si aspetta un cambio di passo radicale, anche se gli avversari saranno tutt’altro che semplici (Liverpool e Inter in primis). Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere, ma intanto va scritto il presente e al momento il copione non è di certo dei migliori.