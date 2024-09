“Con lui fino alla morte”: Milan, Gabbia giura fedeltà a Fonseca

Nel corso della conferenza stampa post Inter-Milan, Matteo Gabbia ha parlato da vero leader dando pieno appoggio al tecnico Paulo Fonseca.

Sotto la Madonnina uno stacco di un milanista doc ha deciso il derby. Nessuno se lo meritava più di Matteo Gabbia. Da gennaio il centrale, rientrato dal Villareal nell’emergenza difensiva della passata stagione dopo annate non esaltanti in rossonero, si è preso il Milan. Il coronamento di un ragazzo partito dalle giovanili per arrivare fino alla serata di ieri.

Non poteva esserci lieto fine migliore per il Diavolo, che dopo sei derby persi ed una situazione ambientale molto in bilico ha rialzato la testa e, offrendo una grande prestazione, ha sovrastato i “cugini”. Non poteva chiedere di meglio Paulo Fonseca che, dopo un’altra settimana di critiche, ha saputo compattare il gruppo.

A sostenere il tecnico portoghese ci ha pensato proprio Gabbia, che nel corso della conferenza stampa post partita ha parlato come di seguito dei giorni precedenti alla gara:

“Il nostro lavoro deve portare noi giocatori e lo staff a non dar peso a quello che è fuori, perché noi abbiamo i pensieri sulle partite, con aspettative e ansie. Fino all’ultimo giorno che avremo Fonseca lo seguiremo fino alla morte facendo il meglio possibile per noi stessi e per lui”.

Il numero 46 rossonero ha inoltre elogiato l’allenatore per il lavoro svolto dopo il k.o. contro il Liverpool:

“Il mister è stato molto bravo nel post Liverpool: ha preparato la partita nella maniera giusta, facendoci vedere cosa non era andato con il Liverpool e proponendoci la strategia vincente. Stasera bella vittoria anche per lui e per lo staff, loro prendono più critiche di quello che devono perché sul campo sbagliamo anche noi. Stasera vittoria di tutta la squadra. Il segreto di oggi sono stati gli attaccanti”.