Continua lo scontro: sui social la risposta di Leao

Rafa Leao è finito nell’occhio del ciclone dopo gli ultimi fatti dell’Olimpico di Roma, dopo l’attacco ecco la sua risposta.

La scelta in campo di Leao e Theo, contro la Lazio, ha scombussolato totalmente l’ambiente e sembra essere stato ormai fatale l’allontanarsi dal resto della squadra durante il cooling break mostrando un ambiente forse spaccato. Sui due giocatori ora piovono critiche a non finire e uno di quelli che forse ci è andato pesante più di tutti è stato Paolo Di Canio.

L’ex giocatore ha espresso parole dure nei confronti dei due rossoneri. Uno dei due giocatori chiamati in causa ora, a modo suo, risponde agli attacchi e provocazioni di Di Canio e su X Rafa Leao non ha dunque perso tempo nell’esprimere, in modo molto velato, il suo dissenso nei confronti dell’ex laziale dopo le sue dichiarazioni.

Milan, Leao non parla e a modo suo dice la propria sui social

Una vicenda che ha dell’incredibile e il cooling break è stato un colpo fatale per Theo e Leao, finiti ora in mezzo alla bufera di critiche da parte di addetti ai lavori e non. Uno dei più duri, sul gesto dei rossoneri, è stato sicuramente Paolo Di Canio che ha chiesto al Milan di “attaccare al muro quei due giocatori“. Parole forti e si unisce alle tante altre critiche ricevute dai due giocatori nelle ultime ore.

Rafa Leao però interrompe il silenzio. Di pochi minuti fa è la sua uscita sui social, sul suo profilo X. Una didascalia che riporta la foto della famosa esultanza con il saluto romano presa dalle telecamere di Paolo Di Canio quando militava alla Lazio e, ad accompagnare, soltanto dei puntini di sospensione. Al seguente link sottostante il post di Leao sul proprio profilo:

https://x.com/RafaeLeao7/status/1830618125865480621?t=b3hlduD8tU7l1EV_Q-yz6w&s=19

Così Leao ci tiene a esprimere il suo dissenso verso Di Canio sorvolando sulle sue parole espresse poche ore fa, rimarcando invece un suo brutto gesto compiuto ormai diversi anni fa.