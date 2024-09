Debutto ufficiale per Inter-Milan: colpo di scena, ci sarà il grande ex

Il Derby tra Inter e Milan vedrà comparire delle facce già conosciute nel mondo del calcio, con un ex che sarà presente alla sfida

Il primo attesissimo derby stagionale tra Inter e Milan si avvicina, con entrambe le squadre pronte a infiammare San Siro. Dopo un periodo difficile per i rossoneri, che negli ultimi scontri diretti hanno faticato a tenere il passo dei rivali cittadini, il Milan è determinato a riscattarsi e a invertire il trend negativo.

L’ambiente è già elettrico, con entrambe le tifoserie che non vedono l’ora di vivere questa sfida cruciale, anche se prima c’è l’importante impegno in Champions League per entrambe le compagini.

Grande curiosità attorno a Paulo Fonseca, il tecnico rossonero, che dopo un avvio di stagione traballante, vuole dimostrare il suo valore in una partita che potrebbe già essere decisiva. A rendere il tutto ancora più speciale, la presenza di un grande ex della sfida, che farà il suo ritorno a San Siro per assistere dal vivo a uno degli eventi più importanti del calcio italiano.

Bobo Vieri sarà presente al Derby: la notizia

Con il Derby alle porte, DAZN inaugura un nuovo format: il programma andrà in onda tutte le domeniche dopo il posticipo e analizzerà il match e gli episodi più importanti. Presente anche Bobo Vieri, che analizzerà la Serie A.

Il calciatore ex Inter sarà presente anche a bordo campo per il pre-partita, a sostegno di Diletta Leotta e Massimo Ambrosini. Ritorno a San Siro di fiamma dunque per l’ex calciatore, che avrà modo di dire la propria anche sul campo di gioco: i tifosi non attendono altro e sono curiosi di scoprire questo nuovo format che presenterà DAZN.