Dramma prima di Milan-Liverpool: lutto a poche ore dal match

E’ previsto il tutto esaurito per la sfida di San Siro tra Milan e Liverpool. Nelle ultime ore è arrivata però una triste notizia.

Questa sera a San Siro andrà in scena il match di Champions League tra Milan e Liverpool. Prima stagionale in Europa davanti ai propri tifosi e il club sogna di regalare una vittoria, la seconda consecutiva dopo il Venezia. Bella sfida e comincia in queste ore una settimana caldissima per il club rossonero.

C’è grande attesa da parte di entrambe le tifoserie ed è previsto il sold-out per la sfida. Nelle ultime ore è avvenuto un episodio spiacevole che ha rovinato in parte l’atmosfera, un episodio che segnerà sicuramente il match. Un tifoso inglese è morto al suo arrivo a Milano, poche ore dopo il suo approdo nella città lombarda. Tutto è accaduto nella notte: un incidente sull’autostrada A4, in direzione Torino, e all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio.

Un tifoso del Liverpool, atterrato con l’aereo alle ore 23.53, ha scavalcato la recinzione autostradale ed è stato investito da una vettura. Inutile l’intervento delle forze dell’Ordine e degli operatori sanitari, la persona è morta subito. Non ci sono grandi informazioni circa la notizia e si conosce solo nazionalità del tifoso, le ferite riportate erano troppo gravi e i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

Lutto improvviso tra i tifosi inglesi

Si cercano ulteriori informazioni sull’uomo deceduto e riguardo possibili testimoni che possono aver visto tutto ciò che è accaduto. A riportare la notizia sono i colleghi di Sportmediaset.

Sicuramente una notizia triste in vista del delicato match europeo, una sfida dove ci sarà comunque massima sicurezza e si lavorerà per evitare problemi da ambo le parti. Una tragedia improvvisa riguardo un tifoso che voleva solo assistere al match della sua squadra del cuore.

Milan e Liverpool sono due delle squadre più importanti della storia del calcio, hanno vinto tanto nel proprio paese e in Europa e li ricordiamo per due finali che anni fa hanno scritto la storia dei due club. Atene e Istanbul, due pagine importanti con i due club che hanno ottenuto una Champions a testa. E stasera debutteranno in Champions in una sfida molto importante per ambo le squadre, il nuovo format prevede che puoi sbagliare poche gare, soprattutto se vuoi accedere alle prime 8 senza arrivare eventualmente ai Playoff di Champions League.