“È la più attrezzata per togliere lo scudetto all’Inter”: l’ex Milan sorprende tutti

L’ex rossonero ha piena fiducia nei mezzi del Milan. La sentenza premia la squadra di Fonseca, considerata la più attrezzata per insidiare lo scudetto dell’Inter.

Inaspettata, ma ancora più bella così. Il Milan ha finalmente tirato fuori dal cilindro una prestazione dega del suo nome. Contro l’Inter campione d’Italia i rossoneri hanno impostato pressing, gioco e ottime trame. Un mix che ha permesso al Diavolo di vincere meritatamente la stracittadina dopo sei sconfitte di fila maturate nel corso della gestione Pioli. Una grandissima soddisfazione anche per Paulo Fonseca, che si è scrollato di dosso tutte le critiche preparando la gara nel migliore dei modi.

Ora viene il bello. Da adesso in poi Leao e compagni dovranno dimostrare il loro vero valore, lasciando alle spalle gli inciampi delle prime sfide di campionato e Champions e guardando con fiducia verso il domani, che presenta comunque impegni insidiosi in cui verranno misurate le ambizioni della truppa di Fonseca.

Sta di fatto che, per quanto visto ieri, il Milan ha tutti i mezzi a disposizione per far bene. Ne è convinto anche Massimo Ambrosini che, ai microfoni di DAZN, ha dato un suo parere a riguardo.

Milan, Ambrosini ha fiducia nei rossoneri: il giudizio della bandiera

L’ex capitano rossonero ha espresso la propria visione sulle potenzialità del Diavolo:

“Secondo me il Milan è una squadra attrezzata per stare al passo con l’Inter. Per me è la meglio attrezzata in Italia per provare a togliere loro lo Scudetto.”

La bandiera ha inoltre elogiato la prova dei rossoneri:

“Il Milan era stato troppo brutto prima. Doveva dare una risposta come atteggiamento e l’ha data. Erano state troppe le prestazioni di basso livello per pensare che l’allenatore non avesse le sue responsabilità.”

Il campionato è pieno zeppo di ostacoli, a partire da quello del Lecce venerdì sera a “San Siro”. Un match che servirà da conferma per quanto avvenuto ieri. Il Diavolo dovrà anche dosare le forze in vista del secondo appuntamento di Champions League. Un duello subito durissimo contro il Bayer Leverkusen, in cui i rossoneri non possono permettersi passi falsi per evitare di ripetere la brutta prestazione contro il Liverpool.

Tuttavia, ora il futuro sorride sicuramente di più al Milan e al suo allenatore. Un successo così importante come quello di ieri può essere la scossa di adrenalina per svoltare la stagione e cominciare a pensare a qualcosa di grande.