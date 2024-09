“È ora di cambiare musica”, il messaggio social di Ibrahimovic per Milan-Liverpool

Il messaggio social di Ibrahimovic alla vigilia di Milan-Liverpool: le parole del dirigente rossonero rientrato oggi dalle vacanze

Dopo la bella serata col Venezia, il Milan è pronto per scendere subito di nuovo in campo. Di fronte ci sarà il Liverpool per la prima partita della nuova Champions League.

Oggi a Milanello si è tenuto l’allenamento di rifinitura e poi la classica conferenza stampa di Paulo Fonseca.

L’allenatore rossonero sa bene che questa è un’opportunità importante per dare un altro segnale a tutto il campionato. Fare risultato potrebbe essere la svolta della stagione dopo un inizio di incubo.

Un inizio da incubo che ha visto da protagonista in negativo anche Zlatan Ibrahimovic a causa della sua assenza. Oggi è tornato: lo abbiamo visto a bordo campo durante l’allenamento insieme a Moncada.

Sorrisi, abbracci e facce distese anche con Fonseca, segnale evidente che nei confronti del tecnico c’è grande fiducia.

Milan-Liverpool, il messaggio di Ibra è forte e chiaro

Lo svedese è tornato fisicamente e anche sui social. Poco fa ha infatti pubblicato un Reel di un’orchestra che suona la musica della Champions League.

“È ora di cambiare musica”, è la didascalia che accompagna il video.

Una frase che può avere un doppio significato: cambiare musica nel senso di una nuova competizione, che è tra l’altro storica perché la prima edizione del nuovo format, così come nel senso di un nuovo Milan.

Mettere da parte tutto, dai risultati negativi ai casi interni, per ripartire nel miglior modo possibile: Milan–Venezia è stato un inizio ma non basta.

Adesso è tempo di dimostrare che la crisi è finita.