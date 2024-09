Esclusione eccellente per Milan-Venezia: Fonseca lo fa di nuovo

Dopo Theo Hernandez e Leao, tocca ad un altro titolare: Fonseca sta seriamente pensando di spedirlo in panchina per Milan-Venezia

Fonseca è pronto a farlo di nuovo. Prima della sosta, contro la Lazio, ha escluso dai titolari Theo Hernandez e Leao. Una scelta che ha fatto molto discutere e che ha (probabilmente) scatenato la reazione dei due nel famoso episodio del Cooling Break.

Oggi in conferenza stampa non ha dato alcuna certezza sulla loro titolarità per la partita di domani contro il Venezia, ma le indiscrezioni provenienti da Milanello raccontano di un ritorno dal primo minuto quasi certo.

C’è però un altro titolare che, a quanto pare, rischia davvero di sedersi in panchina. Ed è uno dei più criticati di questo inizio di campionato a causa dei tanti errori.

Si tratta di Fikayo Tomori, che potrebbe quindi non giocare domani. Una scelta forte, nel caso, anche perché è uno di quelli che non ha lasciato Milanello in queste due settimane perché non convocato dall’Inghilterra.

Milan-Venezia, Tomori in panchina: la probabile formazione

Al suo posto è pronto Matteo Gabbia, che farebbe così il suo debutto in questa nuova stagione. Nelle prime tre partite, infatti, non è mai stato utilizzato; eppure, parliamo del miglior giocatore dello scorso anno dal suo ritorno dal prestito al Villarreal in poi.

Gabbia merita sicuramente più spazio e considerazione. Evidentemente in queste settimane ha convinto Fonseca, pronto a lanciarlo quindi dal primo minuto in coppia con Pavlovic, diventato ormai insostituibile.

Il serbo ha fatto anche delle ottime prestazioni in Nazionale, soprattutto nello 0-0 contro la Spagna: il suo dirimpettaio era Lamine Yamal e lui lo ha gestito alla grande.

Inoltre, è reduce dal gol segnato contro la Lazio e da due ottime prestazioni (anche se nel secondo gol dei biancocelesti ha più di qualche responsabilità).

Gabbia-Pavlovic, a meno di colpi di scena o ripensamenti, sarà quindi la coppia titolare della partita contro il Venezia di domani. In panchina Tomori: un avvicendamento, forse, anche in ottica Liverpool in Champions League.

Il resto della formazione è, invece, la titolarissima: Maignan in porta, Emerson Royal e Theo Hernandez i terzini. A centrocampo la coppia Fofana–Reijnders, la migliore possibile per caratteristiche. Loftus-Cheek confermato in trequarti.

Pulisic a destra, nonostante sia rientrato soltanto ieri dagli USA, e Leao a sinistra. In attacco ci sarà Abraham; Morata è recuperato e potrebbe essere convocati, ma Fonseca non lo rischierà subito.

Potrebbe comunque giocare qualche minuto, così da prepararsi ai prossimi impegni contro Liverpool e Inter.