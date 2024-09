“Fa ridere la gente”, duro attacco a Leao: l’ex Milan ci va giù pesante

La pioggia di critiche di Rafael Leao non cessa: un altro ex calciatore della Serie A si è scagliato contro l’attaccante del Milan.

Da giorni ormai si è creata una grossa nube nera sopra Rafael Leao. Dopo l’atteggiamento assunto insieme a Theo Hernandez a margine di Lazio-Milan, l’attaccante portoghese continua ad essere al centro delle polemiche. Tifosi ed addetti ai lavori stanno riservando una serie di dichiarazioni pesantissime nei confronti del talento ex Lille, in gol allo stadio Olimpico. Rete, arrivata da subentrato, che ha permesso al Milan di uscire dalla trasferta di Roma con almeno un punto (2-2).

Il comportamento assunto da Rafael Leao e Theo Hernandez nella ripresa del match Lazio-Milan ha creato grande stupore, scatenando il giudizio critico di molti. Durante il cooling break, i due rossoneri hanno preferito estraniarsi dal resto del gruppo, rimanendo dall’altra parte del campo mentre Fonseca era nell’intento di spiegare le ultimissime direttive alla squadra intorno alla panchina. Theo Hernandez e Rafael Leao avrebbero voluto mandare un segnale di al tecnico dopo l’esclusione dalla formazione titolare. Un atteggiamento che ha fatto irritare anche Antonio Cassano, il quale ha utilizzato parole pesantissime specialmente all’indirizzo di Rafael Leao.

Cassano ci va giù pesante: pioggia di critiche per Leao

Nel corso della trasmissione ‘Viva El Futbol’, Antonio Cassano ha parlato di quanto successo in Lazio-Milan, prendendo di mira Theo Hernandez e Rafael Leao: “Sono il grande problema del Milan. Io conosco Ibrahimovic, sono convinto che quando li vedrà gli farà fare una grande figura di m**da per il comportamento indegno che hanno avuto. L’unico leader che vedo è Maignan, ma si fa finta di niente. Hanno sfidato Fonseca e ti fa pensare che ci sia malumore, delegittimando lo stesso Fonseca. Spero in Fonseca, ma non puoi mettere fuori rosa due giocatori, così pagherà una persona che ha fatto una cosa per me giusta. Theo Hernandez per me è un giocatore migliore di Leao. In Italia fa la differenza come terzino”.

In seguito, Cassano si è rivolto principalmente a Leao: “Dimostrami in campo: fai 25 gol, inizia ad essere leader, a sapere giocare a calcio. Invece di fare il fenomeno e di sfidare l’allenatore. Io spero spero che Ibrahimovic gli farà un c**o come una capanna. Se così non sarà, sarà grave. Hanno fatto una ca**ta clamorosa. Dovete prendere la multa. La prossima partita in tribuna e ca**iatone, poi dimostratemi che siete campioni”.

Cassano ha poi ribadito: “Leao lo abbiamo visto anche col Portogallo, fa ca**re. Gli devo dare otto milioni di euro? In più stai mettendo in difficoltà Fonseca, sfidandolo. Usi spesso i social, ma il calcio non è social. Il calcio è un’altra roba. Tu non fai divertire la gente, la fai ridere. Non sei un fenomeno e non lo sarai mai. Questa è la realtà dei fatti caro Leao. Cerca di dimostrarmi, al momento non hai dimostrato nulla e abbi rispetto per Fonseca o chi si sieda in panchina al Milan”.