Fonseca cambia il Milan: nuovo ruolo e svolta in casa rossonera

Per la sfida di questa sera contro il Venezia la formazione milanese ha pensato diverse possibili novità all’interno dell’undici titolare.

Non si tratta di un’ultima spiaggia, ma tutti sanno che Milan-Venezia è un crocevia piuttosto importante per le sorti della stagione del Milan. Il club rossonero ha cominciato male, due punti in tre partite e raggiunti solo in extremis sia contro Torino che contro Lazio. Stavolta c’è il neo promosso Venezia e il club non può fare passi falsi, nel primo di tre delicati impegni stagionali.

Prima Milan-Venezia e poi due delicati confronti contro Liverpool (esordio di Champions a San Siro) e nel derby dove il club vuole invertire il trend assolutamente negativo degli ultimi tempi. Per l’occasione Paulo Fonseca pensa a qualche cambiamento in vista dei prossimi impegni e ci saranno novità importanti nell’undici titolari. In primo luogo torneranno titolari Theo Hernandez e Rafa Leao, uomini chiave per la squadra e che dovranno chiudere ogni polemica con la prestazione odierna. Il caso Cooling Break contro la Lazio ha fatto scalpore, la società non li ha puniti ma ora attendono una reazione, sicuramente positiva.

Alcuni cambi, in difesa dal primo minuto Fonseca lancerà Gabbia, difensore che lo scorso anno ha fatto bene e che sostituirà per l’occasione Tomori. Intoccabile invece Pavlovic, neo acquisto e subito in forma nelle prime uscite stagionali. Spazio anche all’altro neo acquisto Emerson Royal, sicuramente favorito rispetto a Calabria. Importanti novità anche a centrocampo.

Rivoluzione Milan, Fonseca cambia ruolo al centrocampista

Una delle importanti novità contro il Venezia riguarda il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Il giocatore ha fatto bene anche in Nazionale e Fonseca lo vuole libero da compiti difensivi, più interessato solo a compiti offensivi e per questo pensa di utilizzare il giocatore nel ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1.

Accanto a Fofana verrà arretrato probabilmente Loftus Cheek anche se l’inglese parte in forte ballottaggio con Musah. Nonostante i consigli di alcuni addetti ai lavori che spingevano verso il 4-3-3 Fonseca prosegue sulla sua strada e in attacco si affiderà a Tammy Abraham, apparso in forma negli ultimi allenamenti e favorito rispetto a Morata che partirà comunque dalla panchina e potrebbe subentrare a gara in corso.

Fonseca è atteso da un primo test chiave che non sarà decisivo ma sarà molto importante per le sorti del club rossonero. Stop ai passi falsi e i tifosi attendono una forte reazione contro il Venezia.